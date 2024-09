SodaStream mix pre tých, ktorí chcú viac! Súťaž o 500 eur, úchvatný červený ART, či koktaily inšpirované Emily in Paris a finále Šrotovného

Novinka ART Mandarin Red je inšpirovaný francúzskym šarmom a Emily in Paris. (Zdroj: SodaStream)

September je poslednou príležitosťou využiť Šrotovné a získať 25 eur na nový SodaStream. Stále sa tiež môžete zapojiť do súťaže o 500 eur a doživotnú zľavu či priniesť si domov limitovaný červený Art, inšpirovaný Emily in Paris.

Šrotovné končí – zľava 25 eur na dosah ruky!

Ak ste doteraz nevyužili možnosť Šrotovného, máte posledné dni na to, aby ste svoj starý výrobník sódy akejkoľvek značky a v akomkoľvek stave vymenili za nový a ušetrili až 25 eur. Dokonca nepotrebujete ani výrobník, stačí vám skrutkovacia bombička. Či už ste dlhoročným fanúšikom SodaStream alebo len zvažujete prechod na toto ekologické dizajnové riešenie – teraz je tá pravá chvíľa na akciu. Zľavu môžete využiť na nákup nových prístrojov, príchutí aj ďalšieho príslušenstva SodaStream.

(Zdroj: SodaStream)

Súťaž o 500 eur na dovolenku a doživotnú zľavu

Okrem Šrotovného máte stále možnosť zapojiť sa do súťaže, kde na vás každý mesiac až do konca roka čaká hlavná výhra – poukážka na dovolenku v hodnote 500 eur! To však nie je všetko – piati šťastlivci získajú doživotnú zľavu 15 % na nákupy na e-shope SodaStream. Každý mesiac prináša nové šance na výhru! Stačí zaregistrovať bloček na www.vymenabombicky.sk a počkať, či sa na vás usmialo šťastie.

Nápadný ART Mandarin Red vnesie energiu do každého interiéru. (Zdroj: SodaStream)

Exkluzívne limitované edície

Túžite po niečom, čo nemá každý? SodaStream prináša limitované výrobníky ART Misty Blue, ktoré sú na Slovensku dostupné len v obmedzenom množstve 500 kusov a je o ne veľký záujem. Zaujme vás viac nový Art Mandarin Red inšpirovaný Emily in Paris, alebo cenovo výhodný megapack ART Black Pepsi Zero? Všetky nájdete na sodastream.sk.

Originálna príchuť SodaStream Pepsi je jednou z mnohých v ponuke. (Zdroj: SodaStream)

Koktaily podľa vašej fantázie

Ale nielen výrobníky sódy sú zaujímavé. SodaStream vám ponúka množstvo príchutí, či už obľúbených ovocných, alebo takých známych ako Ľadový čaj, Pepsi, Mirinda, 7Up a ich verzie bez cukru, alebo trebárs Mojito. S nimi doma vykúzlite chutné drinky, ktoré sa dokonale hodia na koniec leta.

- reklamná správa -