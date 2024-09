Bude voda nad zlato? Tieto tipy vám ju pomôžu výrazne ušetriť

(Zdroj: Getty Images)

Meteorológovia bijú na poplach. Viac ako polovica Slovenska zažíva extrémne sucho, vysychajú plesá a zásobárne vody. Aby sa krajina dôkladne zavlažila, potrebovala by vytrvalý a veľmi dlhý mierny dážď. Pozreli sme sa na to, kde nám v domácnosti odteká najviac vody a čo môže urobiť každý z nás, aby mali aj naše deti v budúcnosti vody dostatok.

V kúpeľni minieme najviac

Sprcha viackrát denne, kúpanie vo vani, „veľké“ splachovanie či poloprázdna práčka. Toto sú najväčšie objemy vody, ktorú púšťame len tak dolu odtokom. Sprcha nás síce vyjde o 60 litrov vody menej ako kúpeľ, no odsledovali ste si niekedy čas strávený pod ňou? Dobrú službu urobí aj výmena sprchovej hlavice za nízko prietokovú, ušetrí nám to až polovicu odtečenej vody. A čo toaleta? Zrejme už každý vie, že väčšinou stačí spláchnuť „malým gombíkom“. No stáva sa vám, že občas použijete toaletu ako odpadkový kôš a hodíte tam použitú vreckovku? Radšej urobte tých pár krokov navyše do smetiaku a ušetrite 6 litrov vody spláchnutej do kanála.

Zaostrené na kuchyňu

Hektolitre vody dokážeme vyplytvať aj v kuchyni. V prípade, že plánujeme variť zo zmrazených potravín, myslime na to včas a dajme ich rozmraziť večer pred prípravou do chladničky. Ak sme na to zabudli, radšej dajme mäso do misky s vlažnou vodou, ako ho rozmrazovať pod prúdom tečúcej vody. A keď už začneme s varením, vyberajme si hrnce vhodných veľkostí. Niekedy stačí cestoviny uvariť v menšom hrnci, čím logicky minieme menej vody. A voda, ktorá nám ostane, poslúži po vychladnutí napríklad na poliatie kvetov. Rovnako by sme mohli zeleninu a ovocie umývať v miske s vodou a nie pod tečúcou. Tú tiež následne môžeme využiť doma či v záhrade. Nielen trendy, ale aj veľmi zdravé je varenie na pare. Hlavne zelenina ostane chrumkavá a plná vitamínov, nehovoriac o minimálnej spotrebe vody.

Pozrime sa na riady

A čo taká bežná každodenná aktivita, akou je umývanie riadu? Prvou podstatnou otázkou je, či riad umývame ručne alebo máme umývačku. Vedeli ste, že ak riad umývame ručne, spotrebujeme aj 90 litrov vody? Naopak, umývačka riadu potrebuje v priemere len 10 litrov na jeden cyklus, dokonca ak zapneme eko-program, tak len 7. Ešte viac vody vieme ušetriť, ak použijeme vysokokvalitné kapsuly Finish. Mnohí z nás taniere pred vložením do umývačky opláchnu, aby ich zbavili hrubej nečistoty. Za týždeň tak však zbytočne vypustíme až 54 litrov vody. S kapsulami Finish Ultimate Plus All in 1 to už nie je potrebné. Ich pokročilé zloženie s technológiou CYCLESYNC™ prináša štyri akcie v priebehu celého umývacieho cyklu, poradí si aj s odolnými škvrnami a zaručí diamantový lesk hneď na prvýkrát bez nutnosti riad predumývať. Ročne tak domácnosti na Slovensku môžu ušetriť vodu v objeme Štrbského plesa! Značka Finish je viazaná sľubom ochrany vodných zdrojov, pracuje na minimalizácii ekologickej stopy, a preto je celé balenie recyklovateľné, obal kapsúl biologicky rozložiteľný a 100 % rozpustný vo vode.

Ušetria vodu, aj o nej vzdelávajú

Práve na problematiku nedostatku vody a potreby jej šetrenia na Slovensku reaguje samotná značka Finish. A to nielen vyššie spomenutými kapsulami, ale aj podporou vzdelávacieho projektu Voda pre našu budúcnosť pod taktovkou CEEV Živica. Ide o sériu vzdelávacích a praktických aktivít na vybraných slovenských Zelených školách. Tretí ročník projektu je v plnom prúde, doposiaľ sa aktivít spojených s témou vody, sucha a klimatickej zmeny zúčastnilo za dva roky vyše 3 500 žiakov, ktorí na svojich školských dvoroch vybudovali praktické vodné prvky a zaviedli mnohé adaptačné opatrenia. Deti spolu s učiteľmi vybudovali dažďové záhrady, zelené strechy, mokrade, jazierko s dažďovou vodou, ale deti zo ZŠ a MŠ Dlhé nad Cirochou sa pustili aj do stavby studne, ktorá zabezpečí vodu počas dlhých období sucha.Zaujímavou a prínosnou aktivitou býva každý rok aj termosnímkovanie školských dvorov, keď deti otestovali, že aj „malé“ opatrenia v rámci školského dvora majú vplyv na mikroklímu. Na vlastnej koži sa o tom presvedčili aj škôlkari z MŠ Nitrianske Rudno, ktorí napríklad na plastovom prístrešku nad svojou škôlkou namerali teplotu až neuveriteľných 68 stupňov. Práve tieto deti so svojimi pani učiteľkami už aktuálne stavajú vodnú dráhu s rôznymi prvkami ako koleso či premostenia, ktorá bude využívať zachytenú dažďovú vodu a deti sa s ňou budú môcť pohrať.

