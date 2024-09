Vtipná one man show „Láslov týždeň - staré dobré časy“ vyráža na turné po Slovensku!

(Zdroj: Láslov týždeň - staré dobré časy)

Na jar ste si vyskúšali turné, v rámci ktorého ste sa žánrovo posunuli do stan dup k divadelnému predstaveniu. Aké boli divácke odozvy?

Veľmi pozitívne. Odohrali sme vyše 40 predstavení a všade sme mali vypredané. Bolo to technicky veľmi náročné v tom zmysle, že som sa musel obklopiť tímom ľudí, ktorí zabezpečovali bezproblémový chod predstavenia. Od dopravy a postavenia scény, cez zvuk, svetlá, kostýmy a celú výpravu. Jesennú časť turné sme opäť nastavili inak, aby si prišli na svoje aj diváci čistej stand up comedy show, ktorá technicky nie je pre nás až taká náročná a ušetrenú energiu sme vložili do písania nových vtipných setov.

Takže budete na pódiu sám?

Väčšinu času áno. Ale pre každé mesto máme pripravené nejakú špecialitu. Buď exkluzívneho hosťa, alebo nejakú novinku od Krímešu či bonus, v ktorom sa divákom prihovorím nie ako Lásló, ale ako Andy.

Turné má názov „staré dobré časy?“ Prečo? Nové časy nie sú pre Vás dobré?

Sú. Každé časy majú svoje čaro. Tu ide skôr o to, že vzhľadom na môj vek, ktorý je identický s vekom Lásla, môžem porovnávať dnešnú dobu s obdobím môjho dospievania. Vychádza z toho veľa vtipných momentov. Nie len v tom, že sme sa výrazne posunuli v rámci informačných technológií, ale sú tu aj výrazné posuny vo výchove detí či v správaní. Žiaľ, nie vždy je to, podľa mňa, posun vpred. Takže som tak trochu aj kritický v tomto smere, no vždy je to podané cez humor a nadhľad.

Koľko trvá predstavenie?

Približne 90 minút, ale nebudem na javisku celý čas. Ja si už moju show bez Mirky Miškechovej neviem ani predstaviť. Svojimi pesničkami úžasne dopĺňa to o čom hovorím na javisku. Za tých pár sezón čo už spolu chodíme po Slovensku si pesničky aj sama komentuje, čím vzniká mini stand up hudobného hosťa. Diváci to milujú.

V čom je táto sezóna, v rámci obsahu celej show iná?

Je to úplne nová show, kde je asi 70 % úplne nového obsahu, ktorý sme ešte nikde neprezentovali. Testovali sme si v lete v nejakých kluboch jednotlivé sety a stretli sme sa s veľmi pozitívnymi ohlasmi. Tých zvyšných 30% sú tie najlepšie veci, ktoré nám fungovali v predchádzajúcom období a bolo by mi naozaj ľúto ich vyhodiť, pretože sa na nich bavia aj diváci, ktorí ich už počuli.

Výnimočne nekončíte v Bratislave, ale v nej začínate. Prečo?

Rozhodli sme sa premiéru zorganizovať v divadle La Komika v Bratislave na 12.9.2024. Chcem na ňu pozvať svojich známych a kamarátov, keďže väčšina z nich žije v Bratislave. Vzhľadom na to, že sa predstavenie v Bratislave skoro okamžite vypredalo, tak sme pridali ďalšie na december v DK Dúbravka. Medzi tým nás čaká približne 20 predstavení po celom Slovensku.

