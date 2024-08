Čeky zahral súkromný koncert pre výhercu letnej Mecom súťaže

(Zdroj: Mecom)

Marián Čekovský alias Čeky so svojou kapelou zahrali na súkromnej párty výhercu letnej súťaže so spoločnosťou Mecom. Parádna akcia, plná emócií a fantastickej zábavy, sa konala v nenápadnej dedinke Chlmec neďaleko Humenného na východnom Slovensku.

Čeky odpálil koncert svojím najnovším letným hitom. Ten mu pomohli zložiť v rámci súťaže s Mecomom spotrebitelia, ktorí textovali a zvyšovali svoju šancu o výhry. O zábavu nebola pri tvorbe piesne núdza.

„Text piesne je sám o sebe veľmi veselý, čiže o zábavné momenty nebola núdza. Navyše pri každom nahrávaní sa stane, že niektoré slová sa podarí vtipne skomoliť, takže srandy bolo o to viac. Musím tiež povedať, že som sa veľmi bavil aj pri natáčaní video spotu, ktorý sme k pesničke pripravili. Jednoducho, super atmosféra, ako pri grilovačke“, zhodnotil Marián Čekovský.

Začalo to zakúpením grilovacích klobások Mecom so súťažným kódom a následnou registráciou na web stránke Mecomu. Potom chvíľu čakania a po pár týždňoch veľké prekvapenie. Výhernú bodku tomu dal telefonát z Mecomu so slovami Vyhrali ste súkromný koncert s Čekym!

Šťastný výherca pán Čapka sú so svojou dcérou veľkými fanúšikmi Čekyho. „Nikdy by mi ani vo sne nenapadlo, že Marián Čekovský pre mňa a hlavne moju dcéru zahrá koncert. Je to ako splnený sen. Párty bola lepšia, ako som si vôbec vedel predstaviť. Veľké poďakovanie samozrejme patrí spoločnosti Mecom, bez ktorej by sme ja ani moji hostia tento nezabudnuteľný zážitok nemali“, zhodnotil výherca.

Súťaž Nagriluj letný hit prebiehala v mesiacoch máj a jún 2024. Zapojiť sa mohol každý, kto si zakúpil niektoré z Mecom grilovacích klobások 190 g so súťažným kódom a následne sa zaregistroval na web stránke www.mecomsutaz.sk. Pre zdvojnásobenie svojej šance vyhrať, mohli súťažiaci vymýšľať verše a pomôcť Čekyho natextovať letný hit.

„Do súťaže sa zapojilo naozaj veľa ľudí, čo nás veľmi teší. O to viac, že mnohí z nich aj vymýšľali a písali svoje originálne verše. Musím povedať, že máme naozaj veľmi kreatívnych spotrebiteľov, pretože na súťažnom webe sme nazbierali stovky veľmi inšpiratívnych textov. Niekoľko z nich si vybral Čeky aj do svojho letného hitu“, priblížil brand manager Mecomu Patrik Pencák.

„Spotrebitelia navrhli úžasné verše a bolo ich naozaj dosť. Boli naozaj veľmi zábavné, veľa z nich bolo aj osobných a myslím, že sme to dali dobre dokopy. Výsledkom je veľmi príjemná letná vec“, priblížil tvorbu piesne Čeky.

Marián Čekovský sa na párty u výhercu staral o zábavu a Mecom o to, aby na grile a na tanieroch nikomu nič nechýbalo.

Súkromný koncert s grilovačkou začal privítaním a slovami, „Vaše nadšené privítanie nás naozaj dostalo – je úžasné byť u vás doma. Chceme srdečne zablahoželať víťazovi a veríme, že si tento večer všetci spolu naplno užijeme. Hneď na úvod, máme pre vás špeciálnu lahôdku – premiéru nášho nového, pohodového letného hitu, ktorý dnes zaznie prvý krát naživo“ povedal Marián Čekovský.

„Pre výhercu a jeho hostí sme zabezpečili profesionálne grily a šéfkuchára. Ugrilovali sme viac ako 50 kíl výrobkov všetkých druhov a príchutí, ktoré v Mecom gril sortimente máme. Podľa toho, ako rýchlo sa míňali bolo zrejmé, že naše klobásky chutili“, doplnil P. Pencák

Spotrebitelia, ktorí sa zapojili do letnej súťaže Nagriluj si letný hit vyhrali okrem súkromného koncertu s Čekym aj ďalšie hodnotné a zaujímavé ceny. Päť súťažiacich získalo profesionálne grily, ďalší piati najnovší mobilný telefón iPhone 15 a až 40 súťažiacich získalo kvalitné slúchadlá JBL.

„Všetkým úspešným výhercom blahoželáme a všetkým naším spotrebiteľom ďakujeme za dôveru“, zhodnotil P. Pencák.

