Elfovia žijú medzi nami. Ako zistiť, či ste jeden z nich?

Zástupcovia firiem, ktoré získali ocenenie SEVA ELF ako prvé. Sú medzi nimi ARVAL Slovakia, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, Direct Parcel Distribution (DPD), Slovenské elektrárne, Slovenské elektrárne – energetické služby, Slovenská pošta, TiKRA aj RAVE.

Elektromobily sú opradené množstvom mýtov, hoaxov a zbytočných obáv. V diskusiách o budúcnosti dopravy sa angažuje množstvo trollov, a preto SEVA vysiela do boja svojich elfov. Kto to je? Sú to firmy priateľské k elektromobilite, ktoré sa do zavádzania batériových vozidiel pustili ako prvé a svoje skúsenosti sú ochotné zdieľať s ostatnými. Slovenská asociácia pre elektromobilitu ich oceňuje bezplatným certifikátom, ktorý teraz môžete získať aj vy.