Boat party s Benom Gold už túto sobotu v Bratislave

Vizionár a jeden z tých, ktorý si slovo „originálny“ môže dať kľudne ako titul pred meno. Aby tiež nie, keď ho silne podporujú mená ako sú Armin van Buuren, Markus Schulz , Gareth Emery, Ferry Corsten a mnohí ďalší. Bena Gold istotne poznáte aj vďaka jeho oficiálnej hymne A STATE OF TRANCE s výstižným názvom ”I’m In A State Of Trance” alebo jeho mnohým ďalším známym a úspešným skladbám ako sú Same Sky Same Stars, Rest of Our Lives, Stay, Kingdoms, Atomic, A Thousand Times, Take Me Away, There Will Be Angels, Amplified a pod.

Na konte má viac než stovku singlov, remixov a spoluprác a taktiež svoje 2 autorské albumy, konkrétne dvoj-album Sound Advice z roku 2018/2019 a následne jeho zatiaľ posledný album Rest Of Our Lives z roku 2022. A tak už viac než desať rokov upevňuje svoju pozíciu kľúčovej osobnosti v oblasti trance music. Jeho nezabudnuteľné melódie a podmanivé vokálne kompozície, ktoré neúnavne posúvajú hranice, sa odrážajú v srdciach miliónov ľudí, vyvolávajú hlboké emócie a nastavujú nové merítka. Ben Gold nestráca čas a predvádza svoje schopnosti ako jeden z najinovatívnejších a najneobyčajnejších trance producentov. Samotné vydavateľstvo Armada Music označilo Bena za „The Future of Trance Music“. Sme poctení, že môžeme Ben Golda v jeho špeciálnom 3 hodinovom extended sete priniesť po prvýkrát do Bratislavy na našu výnimočnú boat party 20. júla, na ktorej ako Ear-Gasmic zároveň oslávime naše 15. výročie. O kvalitný support sa postarajú obľúbení rezidentní DJs Martin Michniak, Unbeat v rámci svojho nového hudobného projektu Four Dots a Kristy Jay.

Už túto sobotu sa tak tešte na plavbu, ktorá bude pri západe slnka plná melódií, vokálov a nekončiacej energie!

Posledné vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk.

