Chcete zanechať dobrý dojem? Toto sú najčastejšie faux pas, ktoré robíte pri stolovaní

Výnimočné udalosti sú výnimočnými práve preto, že sa nedejú každý deň. Nemať zautomatizované pravidlá nie je chyba, ale nepripraviť sa na očakávanú udalosť už za chybu považované je. A prípravou nemyslíme len vhodné oblečenie, doplnky, účes a make-up. Pripraviť sa treba aj na to, čo sa v akom poradí patrí, aby ste sa nemuseli červenať.

Je etiketa prežitok?

Odpoveď „vôbec nie“ by úplne stačila. No keď si kladiete otázku, čo to vlastne tá etiketa je, jednoduchú a pritom obsažnú odpoveď ponúka kouč spoločenskej etikety a royalista Jakub Abrahám. Etiketa je aj v dnešnej dobe a v akejkoľvek spoločenskej situácii umením prispôsobiť sa. Pravidlá sa líšia od krajiny ku krajine a ich striktnosť alebo voľnosť závisí od situácie. V spolupráci so značkou Hubert vás na instagramovom profile @hubertsekt, Facebooku Hubert Sekt a na profile @jakub_abraham šarmantne, zrozumiteľne a s úsmevom do pravidiel, ktoré platia pri výnimočných udalostiach zasvätí už spomínaný znalec etikety, ktorého môžete poznať z obrazoviek aj ako kráľovského komentátora z rôznych reportáží súvisiacich najmä z prostredia britskej kráľovskej rodiny.

Malá ochutnávka

Jakub vás už s pohárom lahodného sektu Hubert L‘ Original v ruke previedol základmi správania sa pri biznis stretnutiach ale aj na firemných večierkoch. Nájdete ich na instagramovom profile @hubertsekt. Skôr, než sa vďaka nemu naučíte, ako si nespraviť hanbu na svadbách, ktorých frekvencia sa zvyšuje s pribúdajúcimi slnečnými lúčmi, pri promócii či stužkovej alebo pri oslave životných jubileí, majte v rukách aspoň tento stručný zoznam najväčších faux pas, ktorým sa pri spoločných stoloch s dobrým jedlom a bublinkami v pohári na stopke jednoducho vyhnete.

Absolútne základy ako nerozprávať s plnými ústami, položiť si obrúsok pri jedle do lona a neklásť si lakte na stôl máte určite zvládnuté. K prvému zaváhaniu však môže dôjsť pri usádzaní sa za prestreté stoly s menovkami.

Kto kde sedí?

Akokoľvek vám nepasuje zloženie okolo sediacich, minimálne na začiatku spoločného posedenia je slušné a správne rešpektovať, ako sú menovky uložené a nezačať ich prekladať a presadať si. S vašim miestom prichádzajú na rad aj gestá „susedskej výpomoci“ – je to nadstavba, ale všimnúť si, že hosť po vašej ľavej a pravej strane má prázdny pohár alebo niečo hľadá a správne zareagovať je veľké plus. Rovnako smalltalk s týmito hosťami je viac, ako želaný a očakávaný. Je neslušné ignorovať ich.

Kto nalieva komu?

Ako hosť spoločenskej udalosti si môžete sami dolievať vodu a nealkoholické nápoje. S naplnením pohárika alkoholom, sekt Hubert L‘ Original, ktorý je na slávnostné príležitosti priam stvorený, sa patrí počkať na hostiteľa – ak v úvode večere nedal hosťom pokyn, aby sa obslúžili sami. Aj v takom prípade by ste však mali naplnenie svojho pohára zveriť do rúk svojho suseda po pravej alebo ľavej strane, alebo sa spoľahnúť na všímavosť toho, kto s vami konverzuje.

Kedy sa pustiť do jedla?

Bez ohľadu na intenzitu škŕkania v bruchu jednotlivých hostí sa jesť začína až v momente, keď sa usadí a pustí do jedla hostiteľ. O tom, aké máte spôsoby hovorí aj miera sebakontroly. Jedzte vždy primeraným tempom – ak o sebe viete, že ste rýchly jedák, prispôsobte tempo okoliu, to isté platí, ak vám vychutnávanie si jedla trvá dlhšie. Svoj zvyk zmeňte aj v prípade, že si ľúbite svoju porciu hneď na začiatku pokrájať na menšie časti. Jedlo jedzte postupne a odkrojte si len sústo, ktoré sa chystáte vzápätí vložiť do úst.

Keď váhate, ktorým smerom posúvať jedlo, z ktorého si majú možnosť nakladať všetci, posúvajte vždy smerom doprava. Výnimkou je len situácia, ak hostiteľ podá jedlo opačne. V tom prípade prichádza na rad jemné umenie prispôsobenia sa.

Kam s obrúskom a príborom?

Po dojedení by váš príbor mal kopírovať čas 18:00, teda vidlička aj nôž vedľa seba. Látkový obrúsok pokladáme zložený na ľavú stranu vedľa taniera.

A čo mobil?

S novou dobou pribudlo aj nové pravidlo, ktoré naberá na dôležitosti a je neprehliadnuteľným ukazovateľom toho, ako máte zvládnuté základy správania sa pri spoločnom stole -a týka sa mobilných telefónov. Tie počas spoločného jedla nemajú na stole čo robiť! Ich miesto je v kabelke alebo v saku, v žiadnom prípade nie medzi servisom na prestretom stole. Okrem spoločenského to má aj nezanedbateľný hygienický význam.

K nezabudnuteľným okamihom a spoločenským udalostiam neoddeliteľne patrí aj pohárik sektu. Keď chystáte svadbu či oslavu, vybrať si môžete zo širokého portfólia pravých sektov Hubert z bobúľ na slnku dozretého hrozna. Hosťom aj sebe bez pochyby ulahodíte pravým sektom Hubert L‘ Original a celú kolekciu sektov nájdete na www.najnapoje.sk. V pravidlách servírovania sektu, jeho mieste na stole a pri spoločenských udalostiach vám určite v jednom zo seriálu videí poradí Jakub Abrahám, kouč spoločenskej etikety.

