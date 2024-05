TOP 10 svetových špecialít, ku ktorým si dáš vychladený Budvar

(Zdroj: Budvar)

Svet je rozmanitý a cestovanie nám umožňuje spoznať rôzne zvyky, tradície, kultúru, vidieť, ako sa niektoré miesta menia. Naopak, tie najlepšie veci sa nemenia - napríklad český ležiak Budvar, ktorý sa z jedného miesta vyváža do 80 krajín sveta na všetkých obývaných kontinentoch.

Na cestovaní mnohí oceňujú možnosť ochutnať miestne špeciality, či už jedlo alebo nápoje. No existuje ešte jeden zážitok, ktorý je pri cestovaní nemenný - možnosť dať si dobre vychladený ležiak, ktorý poznáme z domova. Hlavne vtedy, keď je ako Budweiser Budvar - do poslednej kvapky uvarený v Českých Budějoviciach a s autentickou plnou chuťou, pretože sa už 129 rokov vyrába z kvalitného moravského sladu a celohlávkového žateckého chmeľu. Vybrali sme pre vás 10 svetových špecialít z rôznych lokalít sveta, ku ktorým si môžete dať Budweiser Budvar Original, najexportovanejšie české pivo na svete.

1. Kepta Duona, Litva

Kepta Duona je jednoduchý, no veľmi chutný snack, ktorý sa v Litve podáva v baroch k pivu. Pripomína naše hrianky - kúsky ražného chleba sa dochrumkava vysmažia a podávajú sa buď s cesnakom, roztopeným syrom alebo majonézou.

2. Khachapuri, Gruzínsko a ostatné kaukazské krajiny

Gruzínsky koláč plnený syrom, vajíčkom a maslom je mimoriadne obľúbený aj v ostatných kaukazských krajinách. Pripravuje sa s rôznymi druhmi syra, najčastejšie však s tradičným imerétskym syrom. Existuje aj verzia koláča plnená maslom so surovým vajíčkom na vrchu. Khachapuri s Budvarom si vychutnáte nielen v Gruzínsku, ale aj v Arménsku, Kazachstane, Uzbekistane, Turkmenistane a Azerbajdžane.

3. Pizette, Taliansko

Pizzu pozná vari každý, a tak pri návšteve Talianska voľte pizzettu. Ide o menšiu verziu pizze, ktorá sa pripravuje v rôznych tvaroch, často v tvare srdca. Inak sa predáva s rovnakými prísadami ako klasická pizza, no ako snack sa perfektne hodí k dobre vychladenej fľaške Budweiser Budvar na dovolenke!

4. Katsudon, Japonsko

Budweiser Budvar si môžete dopriať aj v Japonsku. A ochutnajte k nemu katsudon - misku ryže s nakrájaným vyprážaným bravčovým rezňom, vajíčkom a nakladanou zeleninou. Je vynikajúci!

5. Poutine, Kanada

Typické a vo svete známe kanadské jedlo poutine vzniklo v provincii Quebec. Sú to hranolky preliate syrovou omáčkou (najčastejšie čedarom). Je to ďalší snack, ktorý perfektne ladí s pivom, no pozor - v Kanade a USA sa Budvar Budweiser predáva pod obchodnou značkou Czechvar.

6. Bolon de Verde, Ekvádor

Pri potulkách svetom si obľúbený Budvar vychutnáte aj v Ekvádore. Skúste ho v kombinácii s bolon de Verde - vyprážanými banánovými knedličkami plnenými syrom, bylinkami a korením. Ekvádorčania ich považujú za svoje národné jedlo.

7. Meze, Turecko

V Turecku rozhodne ochutnajte meze - je to čosi ako tapas, výber malých jedál, ktoré vás prevedú kulinárskymi cestičkami rôznorodej tureckej kuchyne. Môžete si vybrať z rôznych kombinácií mäsa, morských plodov, syrov, omáčok a zeleninových šalátov. Meze sa servíruje ako predjedlo alebo jedlo k pivu a iným alkoholickým nápojom.

8. Mansaf, Jordánsko

Mansaf sa považuje za jordánske národné jedlo. Pripravuje sa predovšetkým z jahňacieho, baranieho alebo kozieho mäsa. Varí sa spolu s cibuľou, cesnakom a bobkovým listom v omáčke z džamídu, jogurtu zo sušeného kozieho mlieka. Podáva sa takmer v každej jordánskej reštaurácii spolu s ryžou, opraženými mandľami a píniovými orieškami.

9. Paella, Španielsko

Národné jedlo Španielska existuje v toľkých podobách, že ho pri cestách po pyrenejskom polostrove nejde prehliadnuť. Tradične sa varí s králičím alebo kuracím mäsom, ktoré sa dusí s ryžou, fazuľou, červenou paprikou, paradajkami a rôznymi bylinkami, najčastejšie rozmarínom a šafranom. Mimoriadne obľúbené sú paelly s morskými plodmi, pripravujú sa s krevetami, homármi, slávkami a rozšírená je aj paella so sépiami.

10. Amok, Kambodža

Amok sa servíruje v banánovom liste s ryžou, kokosovým mliekom, kari pastou a dusenou rybou. Často však natrafíte aj na amouk chouk - slimákov na kari, ktorých pripravujú v ulitách na pare. A exotické chute vyvážite Budvarom uvareným v Českých Budějoviciach aj v Kambodži!

