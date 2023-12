Šokujúci prieskum: konečne sme prví... v totálnej priemernosti!

(Zdroj: Adobe Stock)

My Slováci sme neobyčajný národ a našu pracovitosť či talent nám závidia po celom svete. Vďaka menám ako Petra Vlhová, Marek Hamšík či Peter Sagan, by sme mali chodiť ako takí horenosi a byť na seba pyšní, ale je to presne naopak! Absolútne si neveríme, podceňujeme sa a snažíme sa čo najmenej vytŕčať z davu, ukázal nový prieskum!

Krajina šedého priemeru

Sebaľútosť, pocit neustálej krivdy, zhadzovanie vlastnej hodnoty... Po stáročia žili obyvatelia Slovenska v područí iných štátov a mocností, a je to poznať do dnešných dní – nikdy si nie sme dosť dobrí! Aj keď sme už viac ako 30 rokov slobodní, naša mienka o samých sebe úplne zaspala dobu! Vyplýva to z nového prieskumu BILLA, ktorý sa pozrel na sebavedomie a kvality Slovákov. A dopadli sme na zaplakanie! Až tri štvrtiny ľudí v prieskume odpovedali, že samých seba pokladajú za priemerných. Trinásť percent ľudí dokonca považuje Slovákov za podpriemerných a viac ako polovica ľudí nevie určiť, v čom sa môžu ukrývať kvality Slovákov! Podľa sociológa Michala Vašečku sme na seba jednoducho až priveľmi kritickí, keď sa porovnávame s inými európskymi štátmi: „Musíme zmeniť, ako samých seba vnímame – ten neopodstatnený sebaklam o priemernosti a o tom, že vlastne nič neznamenáme, nikto nás nepozná a nemáme žiadne významné vlastnosti. Pravda to mohla byť pred 150 rokmi, ale dnes, v 21. storočí, toto zmýšľanie bráni Slovensku pohnúť sa dopredu.“

Neskrývajme naše kvality!

„Prefackať“ Slovákov a prinavrátiť im dávno stratenú hrdosť sa rozhodli v BILLA. Obľúbená sieť supermarketov si je totiž vedomá toho, že Slovensko má čo ponúknuť! Vidí v nás krajinu s bohatou históriou, tradíciami a cieľavedomými obyvateľmi, ktorí nemajú dôvod uspokojiť sa s priemerom. Za príklad nám BILLA dáva herečku Gabiku Marcinkovú, ktorá nežiari len na našom filmovom nebi, ale podarilo sa jej dobyť aj ďaleký Hollywood. Gabika dokázala, že keď sa chce, všetko sa dá a sny sa plnia, a preto je hlavnou tvárou novej komunikačnej kampane BILLA. „V tejto kampani inšpirujeme ľudí k tomu, aby neskrývali svoje kvality. Sme snaživý a pracovitý národ, ktorý môže dosiahnuť čokoľvek. Sme lepší, ako si myslíme, preto buďme hrdí na kvality, ktoré máme,“ povedala Albena Georgieva, COO BILLA. A tak, ako sa kvality ukrývajú v každom Slovákovi, je kvalita prítomná aj v „každom rohu“ predajní BILLA. Táto spoločnosť sa v kvalite vyzná a spoluprácou s odborníkmi na gastronómiu a životosprávu pomáha zákazníkom, aby vedeli rozlíšiť kvalitu od priemeru. „Pri nákupoch v našich predajniach majú ľudia istotu, že vždy nájdu kvalitu, ktorú hľadajú,“ uviedla A. Georgieva.

- reklamná správa -