Kapely HORKÝŽE SLÍŽE a INEKAFE vyrazia na historicky prvé spoločné turné!

Skupiny HORKÝŽE SLÍŽE a INEKAFE vyrazia po prvýkrát v histórii na spoločné turné! Dve najúspešnejšie slovenské kapely vo svojich žánroch zavítajú na jar 2024 do štyroch slovenských miest.

V rámci SLÍŽE & KAFE Po 100 rokoch Tour 2024 si fanúšikovia užijú dva plnohodnotné programy s množstvom hitov a celkovo vyše trojhodinový rockový nášup. Predskokanom na turné bude skupina Zoči Voči. Všetko sa to odohrá 12.4. v Košiciach, 19.4. v Žiline, 25.4. v Bratislave a 10.5. v Banskej Bystrici!

Dve veľké kapely a jedno spoločné turné! Spojenie HORKÝŽE SLÍŽE a INEKAFE v ich SLÍŽE & KAFE Po 100 rokoch Tour 2024 zaručuje nezabudnuteľný zážitok v podobe energických koncertov, zábavy a živej rockovej hudby týchto dvoch interprétov tej najvyššej možnej kvality.

„Horkýže Slíže registrujem od pesničky Horí ti maštaľ, asi od toho momentu sa aj stretávame na festivaloch. Roky v podstate ukázali, že sme v rámci česko-slovenskej scény prakticky jediné dve kapely v takmer podobnom žánri. Okrem toho sme časom zistili, že sme kapely, ktoré nepoužívajú na koncerte halfplayback. Postupne sa z nás stali celkom dobrí kamoši a tak sme si tento rok povedali, že čo takto vyskúšať spoločné turné. Tiež sme si všimli, že máme slušný prienik fanúšikov, to znamená že tak ako my, tak aj oni, máme fanúšikov, ktorí počúvajú ich aj nás,“ s úsmevom hovorí Vratko Rohoň, líder kapely INEKAFE, ktorá funguje už 28 rokov.

Myšlienka spoločného projektu bola v hlavách členov oboch skupín už dlhšie, no až teraz dostala reálnu podobu.

„Tešíme sa na našich fanúšikov. S Inekafe nás spája aj kamarátske puto a preto konečne „po sto rokoch“ dozrel čas vyraziť aj spoločne na cesty. Máme v hlavách kopec nápadov, ktoré budeme postupne realizovať. Fanúšikovia sa okrem skvelých koncertov môžu tešiť aj na spoločný merch. Chystáme aj nejaké prekvapenia, ktoré si zatiaľ necháme pre seba,“ prezradil Kuko z Horkýže Slíže.

HORKÝŽE SLÍŽE sú jednou z najúspešnejších kapiel v Čechách a na Slovensku, od roku 1992 majú na konte 12 radových albumov, 1 Živák, 2 DVD, niekoľko výberoviek, 2 LP platne, mnoho úspešných singlov a videoklipov a desiatky miliónov videní na Youtube. Mnoho albumov je zlatých, platinových aj dvojplatinových. O popularite kapely svedčia aj popredné umiestnenia v anketách Slovenský a Český Zlatý Slávik alebo Aurel, ale hlavne vypredané a nadupané koncerty.

INEKAFE vydali od svojho vzniku v roku 1995 15 hudobných nosičov - 7 radových albumov, v prvopočiatkoch ešte dva demo albumy, ktoré neskôr vyšli ako jeden oficiálny album, dva výberové best of albumy, jeden cover album, jedno DVD a jedno DVD/CD - v státisícových nákladoch. Do éteru vypustili takmer 40 úspešných singlov, ku ktorým v drvivej väčšine natočili aj videoklipy. Ich chytľavé pesničky si spievajú už dve generácie ľudí a dlhodobo patria k headlinerom akýchkoľvek podujatí.

Vstupenky na SLÍŽE & KAFE Po 100 rokoch Tour 2024 sú k dispozícii na Predpredaj.sk.

HORKÝŽE SLÍŽE & INEKAFE – SLÍŽE & KAFE Po 100 rokoch Tour 2024

12.04.2024 – KOŠICE, Multihala

19.04.2024 – ŽILINA, Tennis Point

25.04.2024 – BRATISLAVA, NTC Aréna

10.05.2024 – BANSKÁ BYSTRICA, Tipsport Aréna

Všetky informácie sú na www.horkyzeslize.sk a www.inekafe.sk

