Nakupovať na online trhovisku? Áno, ten obrovský výber vás prekvapí

Čo urobí bežná slovenská domácnosť, keď sa jej pokazí vysávač a potrebuje zaň novú náhradu? Keď hľadá štýlový koberec do spálne, zišiel by sa jej kávovar, prípadne rieši dilemu, kde nájsť za rozumnú cenu záhradnú sedačku na terasu? Nebude strácať čas obiehaním obchodov, radšej vyrazí na trhovisko. Na Kaufland online trhovisko, kde nákupy nikdy neboli ľahšie.

Elektronika, bývanie, šport, už si len vybrať

Otvorené nepretržite a dostupné odvšadiaľ, to je online trhovisko od Kauflandu. Ponúka tovar od 3 000 rôznych obchodníkov a na stránke kaufland.sk tak nájdete výrobky z kategórie elektronika, bývanie, kuchyňa, DIY, záhrada, móda, hračky, drogéria, šport, ale tiež potreby pre domácnosť, deti či domácich majstrov. Výsledok? Vyše 5 miliónov produktov od slovenských i zahraničných predajcov dáva zákazníkovi istotu, že z bohatej zásoby sortimentu si naozaj vyberie, čo potrebuje. O to viac, že tovar je rozdelený do prehľadných kategórií a pri každej položke sa zobrazí nielen cena, ale aj fotka výrobku, informácie o ňom a údaje o konkrétnom dodávateľovi. Kto hľadá ešte detailnejšie informácie, môže si ich jednoducho vybrať a nechať zobraziť. Nie je vám niečo jasné? Žiadny problém, stačí využiť služby zákazníckeho servisu Kaufland, ktorý na otázky či objednávky odpovedá prostredníctvom zákazníckej linky alebo cez kontaktný formulár.

Najlepšie miesto pre rýchly nákup

Tak si teraz predstavte, že ste si už vybrali. Presne ako na trhovisku. Starostlivo ste porovnali ceny, preskúmali parametre a viete, že ten nový fén alebo športová mikina by sa vám naozaj zišli. A čo ďalej? Pri platení sa dá využiť úhrada platobnou kartou alebo cez PayPal účet, čiže potrebujete len pár klikov a objednaná zásielka je na ceste k vám. Potom už stačí počkať na kuriéra a tovar máte o pár dní doma.

A čo ak sa nakupujúci rozhodne objednávku vrátiť bez udania dôvodu? Má na to čas 14 dní od prevzatia zásielky, ktorú dodávateľovi späť posiela poštou. Žiadna z predajní obchodného reťazca totiž nerieši vrátenie objednaného tovaru ani jeho reklamácie, všetko prebieha jednoducho a pohodlne online na stránke www.kaufland.sk.

„Ponuka produktov aj sortimentu sa bude neustále rozširovať, pretože chceme, aby sa z Kaufland Online trhoviska stalo to najlepšie miesto pre pohodlné a rýchle nákupy slovenských aj medzinárodných značiek. Tak, ako je to v predajniach Kaufland,“ vysvetľuje hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko Lucia Vargová. Veď kto by dnes strácal čas obiehaním obchodov, keď všetko, čo potrebuje, nájde na trhovisku?

