Slovákov čaká dlhší život a s ním aj viac rokov na dôchodku. Zvládneme to finančne?

Priemerný vek, ktorého sa ľudia na Slovensku dožívajú, sa predlžuje. Spoločnosť NN Slovensko sa zapojila do medzinárodného prieskumu zameraného práve na tému dlhovekosti a prípravy na dlhší život. Ako sú Slováci pripravení na dlhší život? A zvládnu prežiť dôchodok na vlastných nohách?

Slovákov čaká dlhší život, a teda aj dlhší čas na dôchodku

Vďaka vede, technológiám a modernej medicíne žije každá generácia o niekoľko rokov dlhšie. Od roku 1980 sa priemerná dĺžka života zvýšila o 7 rokov, na aktuálnych 77 rokov. V roku 2040 presiahne priemerný vek dožitia hranicu 80 rokov. Tento trend je možné vyjadriť aj jednoduchým príkladom. Dnešní školáci sa dožijú o 20 rokov viac ako ich starí rodičia.

Galéria fotiek (2) Zdroj: NN Group

Dlhý život je vzácny dar, treba sa však naň dobre pripraviť

Dvojica anglických profesorov ekonómie Andrew J. Scott a Lynda Gratton definovala štyri základné oblasti prípravy na dlhý, zdravý a šťastný život. Sú nimi finančná, intelektuálna, sociálna a psychická príprava. Človek, ktorý sa chce dobre pripraviť na svoju starobu, musí rozvíjať všetky štyri oblasti rovnomerne a cielene už počas svojho aktívneho života.

Finančná príprava: Zvládnu dlhý život aj naše peňaženky?

Z medzinárodného prieskumu finančnej skupiny NN vyplýva, že ľudia na Slovensku by sa radi dožili aspoň 83 rokov. Až 46 % Slovákov sa na dôchodok teší, pričom očakávajú pokojnejší život, menej stresu a viac času na rodinu.

Problém prichádza spolu s otázkou, z čoho budú ľudia na dôchodku dôstojne žiť. Až 39 % opýtaných si myslí, že budú mať s pribúdajúcimi rokmi finančné problémy. Prieskum ďalej ukázal, že až 66 % dnešných dôchodcov výrazne pociťuje pokles životnej úrovne, keď prestali pracovať. Tento ukazovateľ je najvyšší spomedzi všetkých 11 krajín, kde prieskum prebiehal. V susedných Čechách tento pokles cíti iba 50 % dôchodcov, najmenší rozdiel pociťujú Holanďania (30 %).

Za komfortný dôchodok Slováci považujú sumu 800 eur. 500 eur považujú Slováci za sumu, s ktorou počas dôchodku vykryjú základné a nevyhnutné mesačné výdavky. Dnes je priemerný dôchodok na Slovensku 540 eur mesačne.

Intelektuálna príprava: Chceme sa vzdelávať, máme však za čo?

Tri štvrtiny Slovákov si uvedomujú, že kľúčovým krokom k udržaniu práce je celoživotné vzdelávanie.

Za posledné tri roky do svojho vzdelania finančne investovalo 44 % ľudí.

Polovica Slovákov (50 %) vníma ďalšie vzdelávanie (odhliadnuc od štátneho školského systému) ako finančne náročné a nemôže si ho dovoliť.

Sociálna príprava: Udržíme si rovnaké zamestnanie aj do budúcnosti?

Čo sa týka práce a dlhého života, Slováci patria medzi optimistov. Až 94 % z nich počíta s tým, že ich pracovná pozícia bude stále potrebná najbližších 15 rokov. Ešte povzbudivejšie je, že 84 % Slovákov v prieskume vyjadrilo spokojnosť so svojím terajším zamestnaním.

15 % Slovákov je presvedčených, že by mali vážny problém nájsť si nové zamestnanie.

Psychická príprava: Žije sa nám na Slovensku šťastne?

Až 75 % ľudí súhlasí s tým, že žijú naplnený a zmysluplný život. Prieskum ukázal, že v otázke šťastného života sú Slováci zhruba v strede. Najšťastnejšie sa žije Holanďanom a Belgičanom, naopak, najmenej šťastní so svojim životom sú v Japonsku, Turecku a Maďarsku.

V dobrej psychickej kondícii nás Slovákov udržuje predovšetkým rodina a priatelia. Za hlavný zdroj radosti považuje svoju rodinu 90 % ľudí. 68 % opýtaných si dáva záležať na tom, aby trávili dostatok svojho času so svojimi priateľmi.

Čo nám spôsobuje psychický stres? To, že sa ľudia v strednom veku musia súbežne starať o svoje deti a aj o rodičov. Túto náročnú záťaž pociťuje 27 % Slovákov. Slovenské skóre je najvyššie spomedzi 11 krajín zapojených do prieskumu.

Čo ukázal prieskum o pripravenosti Slovákov?

Slováci sa na dlhý život tešia. Chcú si ho užiť v pokoji a s rodinou. Pri plánovaní budúcnosti nás trápi predovšetkým finančné zabezpečenie. V oblasti finančnej prípravy zaostávame za susedným Českom i Poľskom, horšie ako my sú na tom Maďari.

„Demografické prognózy pre Slovensko nie sú priaznivé. Dlhodobým trendom je pokles pôrodnosti a starnutie obyvateľstva. Dnešní pracujúci tridsiatnici a štyridsiatnici budú žiť oveľa dlhšie, a teda aj na dôchodku strávia viac rokov. Preto potrebujú myslieť na svoje dôchodkové zabezpečenie ešte v produktívnom veku. Téme prípravy na dlhší život sa venuje i naša nová kampaň s názvom „Nezostaňte nikomu na krku.“ V medzinárodnom prieskume finančnej skupiny NN je to práve obava z nedostatku financií na dôchodku, ktorá spôsobuje ľuďom najväčší stres. Na našej stránke www.nn.sk/nezostante-nikomu-na-krku nájdu všetci užívatelia online test, ktorý im prezradí, ako sú pripravení na dlhý život. Rovnako ponúkame aj prehľad odborných rád a tipov, ktoré ľuďom pomôžu s prípravou na dôchodok. Všetkým ochotne pomôžeme aj v ktorejkoľvek našej pobočke,“ dodáva Martin Višňovský, člen predstavenstva NN Slovensko a prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností.

Zdroj údajov:

Medzinárodný prieskum pre finančnú skupinu NN sa uskutočnil v 11 krajinách sveta. Zúčastnilo sa ho viac ako 11-tisíc respondentov vo veku od 18 až do 79 rokov. Na Slovensku sa do prieskumu zapojila reprezentatívna vzorka v rozsahu 1 036 respondentov. Prieskum s názvom „Long, Happy and Healthy Life – Longevity Research“ realizovala belgická konzultačná agentúra Indeville počas septembra 2021.

- reklamná správa -