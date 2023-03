Španielska vláda schválila kontroverznú dôchodkovú reformu

Reformu musí teraz schváliť parlament, kde je menšinová vláda premiéra Pedra Sáncheza často odkázaná na podporu menších strán. DPA píše, že Európska únia podmienila prijatím dôchodkovej reformy v Španielsku ďalšie vyplácanie prostriedkov zo svojho fondu na obnovu po pandémii covidu. Cieľom je tiež zabezpečiť, aby zostal dôchodkový systém finančne udržateľný.

Archívne video: Mimoriadne zvyšovanie dôchodkov prešlo vďaka našej oprave návrhu, tvrdí Cmorej zo SaS

Súčasťou reformy je pomalé, ale plynulé zvyšovanie odvodov do dôchodkového fondu. Zvýšiť sa majú štátne dotácie a počíta sa aj so zavedením "kvóty solidarity" na sociálne príspevky pre osoby s vyšším príjmom.

Konzervatívna Ľudová strana (PP) opozičného lídra Alberta Núňeza Feijóoa odmietla predovšetkým plánované zvýšenie príspevkov ako "novú daň z práce a talentu". Ak by PP zvíťazila vo voľbách a znova sa dostala k moci, prisľúbila, že dôchodkový systém by opätovne zmenila.Napriek búrlivým diskusiám sa v Španielsku v súvislosti s dôchodkovou reformou nekonali masové protesty ako vo Francúzsku. Reforma presadená francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom počíta so zvýšením veku odchodu do dôchodku zo súčasných 62 na 64 rokov. V Španielsku nie je otázka veku odchodu do dôchodku hlavnou témou, nakoľko ten sa od roku 2013 postupne zvyšuje a v roku 2027 by mal byť na úrovni 67 rokov.