Takto sa zabávajú slobodní. Pozývame vás na TešíMa Singles Party

Jedenásť parties v Bratislave, jedna v Prahe a minulý týždeň úspešná premiéra v Košiciach. Projekt TešíMa dal nezadaným úplne nový spôsob zoznamovania. Nečakajte ťažkopádne zoznamovacie hry, TešíMa vytvára priestor, kde jedinou povinnosťou je baviť sa. Môžete prísť so single priateľmi, alebo aj sami - prvý drink si s vami vypijú pomocníci, „socializační katalyzátori“. A ak sa vám niekto zapáči, pomôžu vám prelomiť ľady.

Galéria fotiek (6) TešíMa Singles Party v Košiciach

Zdroj: TešíMa

Alebo sa zapojíte do dobrovoľnej, ale veľmi obľúbenej kartičkovej hry. Vytiahnete si osobnosť a budete zisťovať, u koho je kartička s jej slávnym partnerom. Je to skvelá zámienka osloviť presne toho či tú, ktorá sa vám páči. Veľa z nás túži po láske a rodine. Ale prečo si neužiť naplno aj medziobdobie? Môžete cestovať, učiť sa niečo nové, venovať sa priateľom, plniť si sny.. A zabaviť sa na TešíMa!

Čaká vás DJ Krto, catering, darčeky, tombola, super atmosféra a štýlový čierny dresscode ako protiklad k ružovým stuhám na valentínskych bonboniérach. Privítame vás welcome drinkom a do rána nepustíme! Cieľom TešíMa je ukázať vám, že byť single je zábava. ..ale kto vie, či tam nestretnete novú lásku. Nemajte strach z nepoznaného a oblečte sa 16. februára do sexy čiernej. TešíMe sa na vás!

Vo štvrtok 16. februára 2023 vás pozývame na TešíMa Singles Párty do Luna baru v Bratislave, vstupenky kúpite v predpredaji alebo priamo na mieste.

