Dlhoočakávaný posun v brexite: Lídri EÚ sa dohodli na dátume odkladu, Mayová súhlasila

Lídri EÚ sa dohodli na možnosti odložiť brexit do 22. mája, ak britská Dolná snemovňa na budúci týždeň - ešte pred doteraz platným dátumom brexitu, ktorým je 29. marec - schváli už dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení.

Ak by sa tak nestalo, mohol by byť brexit odložený do 12. apríla s tým, že do tej doby by mal Londýn informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup. Britská premiérka Theresa Mayová pôvodne žiadala o možnosť odkladu brexitu do 30. júna.

Tusk: Mayová súhlasila s dátumami, ktoré ponúkli ostatní lídri EÚ pre brexit

Britská premiérka Theresa Mayová súhlasila s plánom, na ktorom sa po nečakane dlhých debatách zhodli premiéri a prezidenti zvyšných 27 členských krajín EÚ. Uviedol to predseda Európskej rady Donald Tusk v noci na piatok, po skončení prvej časti dvojdňového summitu EÚ.

Lídri krajín Európskej únie sa vo štvrtok po takmer sedemhodinových rokovaniach, počas ktorých odznelo viacero termínov pre odklad brexitu, nakoniec dohodli na dvoch dátumoch. Prvý z nich je 22. máj, pričom však Spojené kráľovstvo musí splniť hlavnú podmienku Bruselu, a tou je súhlas Dolnej snemovne britského parlamentu s dohodou o riadenom brexite. O nej budú britskí poslanci - už do tretice - hlasovať na budúci týždeň, ešte pred doteraz platným dátumom brexitu, ktorým je 29. marec.

Druhým dátumom je 12. apríl, a ten bude platiť v prípade, že britskí poslanci "rozvodovú dohodu" opätovne neschvália, zároveň britská vláda informuje svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup. Hlavne však musí Brusel informovať o tom, či sa Briti zapoja do volieb do Európskeho parlamentu (23.-26.5). V prípade účasti na eurovoľbách by Londýn mohol žiadať odklad brexitu až do konca roku 2019 a dovtedy hľadať spôsoby, ako politicky vyriešiť všetky sporné otázky súvisiace s odchodom z EÚ.

"Ak sa dohoda o odstúpení nebude schvaľovať na budúci týždeň, Európska rada súhlasí s odkladom do 12. apríla s očakávaním, že Spojené kráľovstvo naznačí, aký je ďalší postup. V praxi to znamená, že až do tohto dňa zostanú všetky možnosti otvorené a dátum odchodu bude odložený," uviedol Tusk počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Zároveň dodal, že "Mayová súhlasila s týmto plánom".

Britská premiérka už po príchode na summit naznačila, že odchod z EÚ je "rozhodnutím britského ľudu" a treba ich vôľu naplniť, zároveň však vyjadrila nádej, že sa to podarí zabezpečiť organizovane, na základe dohody o brexite. Jej pôvodný návrh bol odklad brexitu do 30. júna.

V záveroch Európskej rady (summit) sa uvádza, že dohoda o brexite, ktorá bola odsúhlasená medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom v novembri 2018, sa nemôže opätovne otvárať a akýkoľvek jednostranný záväzok, vyhlásenie alebo iný právny akt musí byť v súlade so znením a duchom dohody o brexite.

Juncker v tejto súvislosti naznačil, že "hodiny tikajú" nielen v prípade brexitu, ale aj v iných oblastiach, čím naznačil, že iným krajinám dochádza trpezlivosť a čelia určitej miery frustrácie, kvôli príliš dlhému času venovanému otázkam okolo odchodu Británie.

Mayová vyhlásila, že urobí všetko pre to, aby došlo k riadenému brexitu

Britská premiérka Theresa Mayová prijala ponuku lídrov krajín Európskej únie, ktorí sa vo štvrtok na summite v Bruseli jednomyseľne dohodli, že poskytnú Spojenému kráľovstvu odklad vystúpenia z EÚ.

Mayová podľa agentúry AP v piatok vyhlásila, že urobí všetko pre to, aby došlo k riadenému brexitu. Naznačila však, že ak Dolná snemovňa odmietne jej návrh, uprednostňuje odchod z ÉU bez dohody. Dodala, že nepodporuje dlhý odklad brexitu, pretože by to znamenalo, že Británia sa zúčastní na voľbách do Európskeho parlamentu. Tie sa konajú od 23. do 26. mája.

"Som pevne presvedčená, že by bolo nesprávne žiadať ľudí v Spojenom kráľovstve, aby sa zúčastnili na týchto voľbách tri roky po hlasovaní o opustení EÚ," konštatovala Mayová, ktorú citovala spravodajská stanica BBC.

Lídri EÚ na summite naznačili, že otázka brexitu nemôže ďalej "blokovať" Úniu

Európska únia už nemôže nič viac urobiť v prospech britskej strany. To je odkaz viacerých najvyšších predstaviteľov členských krajín EÚ po prvom dni bruselského summitu, ktorý sa prioritne venoval otázkam spojeným s novým dátumom odchodu Spojeného kráľovstva z Únie.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pred novinármi uviedol, že Británia v súvislosti s brexitom čelí "skutočnej politickej a demokratickej kríze". Dodal, že nie je možné, aby táto situácia "zablokovala EÚ". Macron tiež priznal, že bol proti tomu, aby sa na budúci týždeň konal mimoriadny summit EÚ venovaný brexitu, ktorý by prebehol v zlých podmienkach.

Macron zdôraznil, že chcel, aby výsledkom štvrtkových diskusií na summite boli dve veci. V prvom rade to bolo určenie hraničných termínov, lebo len to pomôže na budúci týždeň britskej premiérke Therese Mayovej presadiť rozvodovú dohodu v britskom parlamente. Tak sa aj stalo, keď lídri EÚ navrhli odložiť brexit do 22. mája, ak Dolná snemovňa schváli už dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení. Druhým termínom je 12. apríl, v prípade neúspechu hlasovania v parlamente, pričom dovtedy musí britská vláda informovať svojich európskych partnerov, ako si predstavuje ďalší postup.

V druhom rade sa Macron snažil vyhnúť konaniu mimoriadneho summitu o brexite koncom budúceho týždňa, čo sa tiež podarilo. "To je jeden z najväčších úspechov - potvrdili sme, že európske voľby by sa mali konať v jasnom kontexte," opísal situáciu.

Holandský premiér Mark Rutte upozornil, že EÚ robila ústretové kroky za posledné dva roky a už nemôže urobiť nič viac. "Môžeme sa len pokúsiť vytvoriť kontext, v ktorom čo najviac otvoríme dvere pre britskú vládu," opísal situáciu pred odchodom zo summitu. Upozornil, že premiérka Mayová je "veľmi odolná a silná" a jasne uviedla, že urobí všetko, a aj robí všetko pre to, aby na budúci týždeň v parlamente zaistila pozitívny výsledok pri opätovnom hlasovaní o dohode o riadenom brexite.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo svojom hodnotení prvej časti summitu uviedla, že diskusie, ktoré sa pretiahli do neskorého večera, boli "veľmi intenzívne, ale aj veľmi úspešné". "V podstate sme udelili Británii odklad do 11. apríla alebo 12. apríla," skonštatovala. A spresnila, že ak na budúci týždeň nebude žiadne pozitívne rozhodnutie v britskej poslaneckej snemovni, 11. alebo 12. apríl bude dátumom odchodu Británie z EÚ.

Poslankyni, ktorá je za zotrvanie krajiny v EÚ, sa vyhrážajú smrťou

Poslankyni dolnej komory britského parlamentu Anne Soubry sa vyhrážajú smrťou za to, že sa zasadzuje za zotrvanie Veľkej Británie v Európskej únii a za zrušenie brexitu. Soubry vo štvrtok vyhlásila, že dostáva "veľmi, veľmi vážne vyhrážky zabitím" a vysokopostavení predstavitelia polície ju varovali, aby si dávala veľký pozor. Z tohto dôvodu sa momentálne ani nechce vrátiť z Londýna do svojho domova v Nottinghamshire. Jej domáca adresa je totiž verejne známa. "Nemôžem sa cez víkend ani vrátiť domov, nie som tam v bezpečí," povedala vo štvrtok.

Soubry nedávno vystúpila z Konzervatívnej strany a spolu s dvomi ďalšími bývalými konzervatívcami a ôsmimi čerstvými odídencami z Labouristickej strany založili takzvanú Nezávislú skupinu, pričom uvažujú aj o jej pretvorení na politickú stranu. Hlavnou témou, ktorá týchto poslancov spája, je práve snaha o zotrvanie krajiny v únii.

V roku 2016 počas kampane pred referendom o brexite zavraždil krajne pravicový extrémista Thomas Mair labouristickú poslankyňu Jo Coxovú, ktorá sa tiež zasadzovala za zotrvanie Británie v EÚ.