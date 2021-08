Farma ešte poriadne ani nezačala a... PRVÝ PÁRIK?

Súťažiaci v novej Farme boli na začiatku rozdelení na tri tímy a každý putoval na statok z iného miesta. Táto púť nebola pre každého ľahká, v drsných podmienkach sa s ťažkými kuframi a inou batožinou pohybuje veľmi ťažko.

Drsný štart markizáckej Farmy: Stačilo pár minút a... Už fňukala!

V jednom z tímov oproti ostatným zaostávali Daniel s Mirkou. „Ste schválne takto pozadu? Máme ísť? Užite si to!” kričal na nich Dávid a následne sa otočil k Patrícii: „Tam ju oprie o strom!” Mladá súťažiaca mu odporovala, že sa jej nezdá, že by boli "takí", ale Dávid neprestával. „Ale videl som, že na ňu pozerá. To sa nepozerá človek len tak,” vyhlásil a neskôr dodal: „Len sa mi zdá, že on naschvál zdržiava.”

Daniel Gugh Zdroj: Tv Markíza

Miroslava Kuriś Koperová Zdroj: Tv Markíza

Tieto zábery ale diváci na televíznych obrazovkách nevideli. Fanúšikom ich ukázal moderátor Martin Šmahel v magazíne Farma Xtra. Jeho hosť Zitron skonštatoval, že možno sa naozaj títo dvaja dajú dokopy, veď by z nich bol celkom pekný párik.

Samotný Martin to však vidí trochu inak. Podľa neho to iskrí niekde úplne inde. „Dávid s Paťou? Ja napríklad tam vidím skôr iskru,” uviedol pred kamerami.

Dávid Horák Zdroj: Tv Markíza

Patrícia Šimanová Zdroj: Tv Markíza

