Šok pre markizáckych farmárov: Návrat k drsným pravidlám!

V Záhorskej Bystrici pri 11. sérii farmárskej šou prišli s novým konceptom Západu a Východu. Mnohých ľudí pri obrazovkách však ešte viac prekvapilo, že podmienky na statku neboli na začiatku pre aktuálnych súťažiacich nijako náročné.

Prvých šesť týždňov bolo pre farmárov prakticky pohodičkou, mali čas na zaháľanie a opaľovanie sa. Tomu však už televízia spravila rázny koniec. Evelyn totiž po zlúčení oboch táborov priniesla na statok aj nové pravidlá. A tie sa vracajú k štandardu z predchádzajúcich Fariem.

Zdroj: TV MARKÍZA

Farmár týždňa bude mať najnovšie opäť právo vyberať si sluhov. A tí sa novým pokynom nepotešia – okrem starostlivosti o zvieratá budú musieť chystať drevo oheň, variť, upratovať a venovať sa záhrade.

Súťažiaci zostali týmito zmenami nepríjemne zaskočení a vôbec si nevedia predstaviť, ako zvládnu drinu, čo ich najnovšie čaká.

„Nové pravidlá sú prísnejšie, omnoho viac povinností pre sluhov, naozaj si neviem predstaviť, ako to dvaja ľudia všetko zvládnu,” vyjadrila sa Barbora Bednarovičová. A podobné obavy z poriadnej nádielky roboty pre sluhov má aj Martin Mihálik: „K pravidlám by som povedal, že to je moc. Na tých sluhov to je strašne veľa. To sa nedá proste toľko zvierat dať dokopy, kŕmiť, vyčistiť, vodu im nanosiť, drevo, variť, umývať riad, to... nejde to, to je strašne veľa.”

