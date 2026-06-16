Futbalista z Gruzínska sa na Slovensku zdržiaval neoprávnene: Polícia ho vyhostila

DUBOVANY - Cudzinecká polícia pred začiatkom nedeľného (14. 6.) futbalového stretnutia v Dubovanoch (okres Piešťany) podrobila kontrole štátneho príslušníka Gruzínska. Zistila, že hráč hosťujúceho tímu sa neoprávnene zdržiaval na území SR. Výsledkom je jeho administratívne vyhostenie. Informoval o tom odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.
Žiadosť o obnovenie prechodného pobytu mu bola právoplatne zamietnutá 15. apríla 2026. „V súlade so zákonom o pobyte cudzincov bol povinný vycestovať z územia SR do 30 dní od vykonateľnosti rozhodnutia, pokiaľ nebol oprávnený zdržiavať sa na území SR z iného dôvodu. Túto povinnosť si nesplnil a naďalej sa neoprávnene zdržiaval na území SR,“ priblížila polícia.
Následne cudzinecká polícia v Trnave vykonala úkony smerujúce k jeho administratívnemu vyhosteniu. „Na základe zistených skutočností bol administratívne vyhostený z územia SR a členských štátov EÚ. Zároveň mu bol uložený zákaz vstupu na územie členských štátov na obdobie jedného roka a určená lehota na vycestovanie v trvaní 14 dní,“ dodala. Polícia avizuje, že bude aj naďalej vykonávať kontroly zamerané na dodržiavanie pobytového režimu a zákonnosti pobytu cudzincov na území SR.