Bratislavská polícia kontrolovala taxikárov a kuriérov: Odhalila priestupky

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti vykonali v stredu (17. 6.) v popoludňajších hodinách na území okresov Bratislava I, II, III a V zvýšený dohľad zameraný prioritne na vodičov taxislužieb, kuriérskych služieb Bolt a Wolt, ako aj na nemotorových účastníkov cestnej premávky. V rámci akcie zistili viac ako 40 priestupkov vybavených v blokovom konaní. Policajti zároveň zadržali jeden vodičský preukaz a päť osvedčení o evidencii vozidla. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek.
Polícia počas akcie zaznamenala osem prípadov prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy, osem prípadov obsluhy mobilného telefónu, osem prípadov jazdy bez platných dokladov a šesť prípadov nevyhovujúceho technického stavu vozidla. Tiež šesť prípadov, keď vodiči zabudli použiť bezpečnostný pás, päť prípadov nesprávneho spôsobu jazdy, tri prípady neoprávneného zastavenia alebo státia vozidla, ako aj ďalšie priestupky týkajúce sa porušenia pravidiel cestnej premávky. „V obdobných kontrolách budeme pokračovať aj naďalej,“ dodal Pecek.