Podvod cez investície do krypta: Žena prišla o desiatky tisíc eur, nalákali ju cez falošného analytika

KOŠICE - Košickí kriminalisti sa zaoberajú podvodom, pri ktorom žena prišla o desaťtisíce eur. Poškodenú kontaktovala prostredníctvom aplikácie WhatsApp osoba, ktorá sa vydávala za finančného analytika a sľubovala jej výnosné investovanie do kryptomien, zlata a ropy. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Žena najskôr zaslala 250 eur ako prvotnú investíciu. „Následne mala podľa pokynov odovzdávať ďalšie peniaze v hotovosti v obálkach osobe označenej ako kuriérka. Hotovosť odovzdávala po vyslovení vopred dohodnutého hesla,“ uviedla polícia. Neskôr ženu kontaktovalo aj telefónne číslo zo zahraničia. Po nezodpovedaní overovacích otázok od nej páchatelia žiadali ďalších 12.950 eur na údajné odblokovanie finančného konta.
Poškodená sa napokon rozhodla ďalej neinvestovať a snažila sa zistiť totožnosť osôb, ktoré ju oklamali. Do ďalšej obálky preto vložila nastrihané papiere vo veľkosti bankoviek. „Policajtom sa pri dokumentovaní prípadu podarilo priamo pri preberaní ďalšej obálky zadržať 20-ročného muža. Jeho úloha v prípade je predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ priblížil polícia.
Poškodenej bola spôsobená škoda najmenej 20.000 eur. V prípade sú vykonávané ďalšie procesné úkony potrebné na objasnenie skutku, preto bližšie informácie v tomto štádiu nie je možné poskytnúť. Polícia v tejto súvislosti upozorňuje ľudí, aby boli obozretní pri „výhodných investíciách“ cez aplikácie, sociálne siete alebo neznáme telefónne čísla.