Štát sa zbavuje prebytočného majetku: Rodinné domy aj s pozemkami môžete získať za extrémne nízke ceny!

NITRA – Túžite mať vlastný rodinný dom s pozemkom? Teraz na to môže byť ideálna príležitosť. Štát totiž predáva ďalší prebytočný majetok a do dražby dal rodinné domy aj s pozemkami v Nitrianskom kraji.

Okresný úrad Nitra ako správca majetku štátu vyhlásil elektronickú akciu na predaj rodinného domu aj s pozemkom nachádzajúceho sa v okrese Topoľčany, obec Radošina. Zastavaná plocha a nádvorie má výmeru 518 m2 a primeraná cena bola stanovená na 23 200 eur. Na pozemku sa nachádza aj šopa, dielňa, čelné oplotenie, vodovodná prípojka, vodomerná šachta, plynovodná prípojka, elektrická prípojka a vonkajšie schody. Zájemcovia môžu svoje ponuky posielať do 21. februára. Viac detailov nájdete tu.

V prípade ďalšieho domu s pozemkami stanovili primeranú cenu dokonca na 10 100 eur. Tentokrát ide o dom v obci Tekovské Lužany v okrese Levice. Štát predáva zastavanú plochu a nádvorie s výmerou 1082 m2 v podiele 1/2, a záhradu s výmerou 399 m2 v podiele 1/2, pričom koniec lehoty na doručovanie ponúk uplynie 21.2.2025.

Do tretice štát predáva aj rodinný dom v Leviciach, pričom zastavaná plocha a nádvorie majú výmeru 346 m2 a na pozemku je aj hospodárska budova, plot ulice, prípojka vody , prípojka kanalizácie, prípojka plynu, spevnené plochy, vodomerná šachta, elektrická prípojka, podzemná pivnica a schody do pivnice. Primeraná cena bola stanovená na 85 680 eur a ponuky je rovnako možné zasielať do 21. februára.

Záujem o ponúkaný majetok štátu možno prejaviť len písomnou žiadosťou včas doručenou správcovi. Zmyslom vyhlásenia elektronickej aukcie je zistiť okruh potenciálnych záujemcov o ponúkaný majetok štátu.