Premiér k aktuálnym témam: SIS chystá zoznam desiatok ľudí, ktorí budú vyhostení! Odstúpiť neplánuje

Premiér Robert Fico napríklad uviedol, že podporuje novoinaugurovaného amerického prezidenta Donalda Trumpa v jeho kroku, že opätovne uznal len dve existujúce biologické pohlavia - muža a ženu. "Akonáhle povie Trump, že poznáme len muža a ženu, tak okamžite z neho urobme amerického Putina. Majme rešpekt k svetovým lídrom," povedal Fico v diskusnej relácii.

Archívne VIDEO Fico a Šaško varovali pred masívnym útokom na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu

Okrem iného sa vyjadril aj k tomu, ako sa podľa jeho názoru bude vyvíjať situácia na Ukrajine. „Pánboh ochraňuj Ukrajinu, ako tá dopadne, keď sa dohodne prezident Trump s prezidentom Putinom,“ vraví premiér. V takom prípade by podľa Fica Ukrajina prišla o tretinu svojho územia a bola by okupovaná cudzími vojskami. V relácii tiež konštatoval, že Ukrajina nikdy nebude v NATO a bude mať aj „obrovské problémy“ so vstupom do EÚ. Vyjadril sa tiež k rokovaniu s ukrajinskou vládou, ďalšie by mohlo byť v marci alebo apríli. Malo by sa konať niekde na rozhraní Ukrajiny a SR. Za klamstvá označil vyjadrenia, že Slovensko by chcelo vystúpiť z Európskej únie.

Odstúpiť neplánuje

V súvislosti s údajným pripravovaným štátnym prevratom sa podľa slov predsedu vlády pripravuje zoznam ľudí, ktorí budú vyhostení zo Slovenska. Na zozname konkrétnych mien má v súčasnosti pracovať SIS. "Pracuje sa na skupine ľudí, ktorá má pôvod v zahraničí, táto skupina ľudí pozostáva z desiatok ľudí, zisťujeme, kedy prišli na Slovensko a čo robia," vysvetlil predseda vlády s tým, že v najbližších dňoch by mali byť tieto osoby administratívne vyhostené zo Slovenska. Ako dodal, prebehne to v najbližších dňoch.

Archívne VIDEO Predstavitelia Vlády SR a Národnej rady SR informovali o situácii po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR

Rovnako sa vyjadril aj k výzvam organizátorom piatkových protestov v mestách Slovenska. Novou požiadavkou bolo odstúpenie premiéra v záujme budúcnosti Slovenska. Ako upozornil, odstúpiť neplánuje. „Vláda sa môže vymeniť len vtedy, ak budú voľby," odkázal ľuďom, že ak ho chcú vymeniť, môžu tak urobiť jedine v riadnych voľbách. "Nepíše sa rok 2018. Sme príliš ostrieľaní a skúsení na to, aby nám nejaké mimovládne organizácie a nejaké ukrajinské a gruzínske gardy rozvrátili štát,“ dodal predseda vlády.

Avšak, priznal, že v súčasnosti nie sú vylúčené predčasné voľby, išlo by však o technické riešenie, nie politické. Svojim koaličným partnerom Matúšovu Šutajovi Eštokovi a Andrejovi Dankovi dal čas do konca marca, aby si vyriešili situáciu s nespokojnými a rebelujúcimi poslancami okolo Samuela Migaľa a Rudolfa Huliaka. Hlas v piatok v noci po kongrese dvoch zo štyroch poslancov vylúčil zo strany - Radomíra Šalitroša a Samuela Migaľa. No rozhodnutiu svojho koaličného partnera sa čuduje. „Budem potrebovať toto rozhodnutie vysvetliť,“ povedal v diskusnej relácii STVR. "Keby nás bolo sto vo vládnej koalícii tak si viem predstaviť, že sa s niekým rozlúčime, ale je nás 79 a dvoch už vylúčili a ešte stále nie je vyriešený problém s Rudolfom Huliakom (nezaradený) a ďalšími dvoma," povedal.

Svojim partnerom Andrejovi Dankovi a Matúšovi Šutajovi Eštokovi poslal jasný odkaz. Strany SNS a Hlas-SD si podľa Fica nevedia udržať počty poslancov, s ktorými vstúpili do vládnej koalície. Za toto podľa vlastných slov nenesie zodpovednosť. "Za to zodpovedajú Andrej Danko a Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). (...) Ja im opakujem, nechcite odo mňa, že budem riešiť vaše vnútorné problémy," uviedol Fico. Tvrdí, že šéfovia koaličných strán majú čas na vyriešenie situácie do konca marca,“ povedal. Fico si chce zároveň počkať na priebeh februárovej schôdze parlamentu. Má sa na nej rokovať o zdravotníckych zákonoch a stavebnom zákone. "Rezať sa bude všetko v marci," poznamenal.

Avizoval ďalšie ústavné zmeny

Predseda vlády zároveň avizoval zmeny v ústave. Bude sa usilovať o ich podporu naprieč celým politickým spektrom. Na otázku, či už o podpore rokoval s opozičným KDH, odpovedal, že sú zatiaľ v kontakte na odbornej línii. "Máme rozdielny pohľad na to, ako zakotviť do ústavy, že v morálnych a etických otázkach platí vždy suverenita SR a nemôže to nejaký akt Európskej únie upraviť inak. Čiže toto chceme upraviť. Ak sa nám bude pozdávať úprava KDH, bez problémov ju vložíme do tohto návrhu," priblížil Fico. Zároveň chce riešiť zakotvenie dvoch pohlaví, tému adopcie detí a výchovno-vzdelávací program SR, ktorý musí vychádzať zo zásad a princípov ústavy.

"Predstavíme to verejnosti, dáme jej možnosť sa k tomu vyjadrovať, ale nerád by som šiel do nejakého prehratého súboja. Ak bude vidieť, že o to nie je záujem, tak to nebudeme predkladať do Národnej rady (NR) SR," skonštatoval Fico. K zvoleniu šéfa NR SR nedôjde na februárovej schôdzi, tvrdí premiér. Nepovažuje za životnú potrebu riešiť túto tému. Ak bude dohoda na pozícii medzi SNS a Hlasom, Smer je pripravený ju rešpektovať. Fico sa chce tejto téme venovať v marci.

Správu budeme aktualizovať.