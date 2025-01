Fico reaguje na kritiku psychiatrov a psychológov: TOTO si myslí o ich otvorenom liste! Chystá proti nim kroky

Robert Fico (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

Premiér vo svojej reakcii zverejnenej na sociálnej sieti obom autorom listu odkázal, že jedna vec je ich osobný názor a druhá, podstatne závažnejšia, že hrubo zneužívajú svoju profesiu na politické účely. „Obrovské množstvo titulov pred a za menami, ktoré ste zhromaždili, aby ste ma vyzvali na odchod z politiky, by malo u mňa vyvolávať rešpekt a vážnosť. Musím Vás sklamať, pretože vyvolávate len neúctu a znepokojenie. Zaradili ste sa na tú stranu slovenskej politickej scény, ktorá odmieta základné demokratické východisko – výsledky slobodných parlamentných volieb. Na stranu tých, ktorí vždy hľadajú nejakú cestu, aby mohli obísť voľby a dostať sa k moci zneužitím všetkých existujúcich pravidiel férovej politickej súťaže,“ uviedol Fico.

Vážený pán Heretík a pán Hašto, dovoľujem si na Vás reagovať ako na autorov otvoreného politického apelu adresovaného... Posted by Robert Fico on Sunday, January 19, 2025

Tvrdí, že ticho a niektorí z nich aj otvorene otvorene podporovali protizákonné metódy diskreditácie politických reprezentantov, sledovanie, odpočúvanie a obrazové záznamy. „Keď neboli úspešné, privítali ste hrubé zneužívanie trestného práva a nezákonné zatváranie nevinných ľudí. Aj to sme prekonali, tak prišiel pokus o moju vraždu aktivistom súčasnej opozície. Keďže som prežil, rozhodli ste sa, že to skúsite Vy, politicky angažovaní psychiatri a psychológovia a oznámite slovenskej verejnosti stav mojej duše. Ide o otrepaný fór, o niečo podobné ste sa pokúsili pri predsedovi vlády SR V. Mečiarovi a vidíme to aj v zahraničí, kedy sa podobné podlé metódy používajú proti úspešným politikom, ktorých ľudia ako Vy nevedia poraziť v demokratickej súťaži,“ myslí si premiér.

Podľa vlastných slov nepochybuje ani sekundu, že podporia „opozičný pokus o slovenský majdan, na ktorom slovenská opozícia s plnou podporou mimovládnych organizácií financovaných zahraničím a protislovenských médií usilovne pracuje.“

„Vážení páni, s veľkou ľútosťou musím skonštatovať, že ste hrubo zneužili svoje profesionálne poslanie na politické ciele a u obrovského množstva ľudí na Slovensku ste stratili akúkoľvek úctu a rešpekt. Je to Vaše slobodné rozhodnutie. Opätovne Vám však ako profesionálny politik musím oznámiť, že na zmenu vlády sú potrebné demokratické parlamentné voľby a nie pseudomedicínske pamflety a zneužívanie povolania, osobitne tak citlivého, ktoré vykonávate Vy. O Vašej činnosti budeme informovať medzinárodné profesijné združenia a organizácie,“ odkázal.