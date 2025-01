Nový rozmer tragédie v Spišskej Starej Vsi: Nebohá študentka (†18) bola dćerou jednej z učiteliek gymnázia!

Tragédia na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi má aj rodinný rozmer. (Zdroj: gssv, TASR/Veronika Mihaliková)

O tejto informácii prvýkrát prehovoril pre televíziu Markíza až primátor mesta Ján Kurňava. Ten pred kamerami a novinárskymi otázkami len ťažko skrýval emócie.

archívne video

Ľubomír Solák o útoku na gymnáziu (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Nečakaný útok na spolužiakov a pedagogický zbor

Útok si budú mnohí pamätať, pretože na škole prišli o život dve ženy. Išlo o 51-ročnú zástupkyňu riaditeľa Máriu a 18-ročnú študentku Alenku, ktorá mala na škole aj rodinné prepojenie. "Je to strašná správa, pre nás, pre mesto, pre región Zamagurie a samozrejme pre celé Slovensko," povedal Kurňava pre Markízu.

Alenka bola dcérou jednej z triednych učiteliek

Nový rozmer však tragédii dáva tá skutočnosť, že jedna z učiteliek po osudnom štvrtku navždy prišla o svoju milovanú dcéru, Alenku. O tomto príbuzenskom vzťahu prehovoril až sám primátor. "Budeme robiť všetko preto, aby sme tú školu v pondelok otvorili, aj keď to bude ťažké, budeme hľadať riešenia, aby sme to zvládli. Aj pani zástupkyňa bola učiteľka, a inej učiteľke pri útoku zahynula dcéra . Bude si to vyžadovať nejaký čas. Uvidíme, ako to bude prebiehať," povedal Kurňava.

(Zdroj: SITA/Viktor Zamborský)

Primátor prišiel na miesto hrôzy len 10 minút po nahlásení masakra

Prvý muž mesta mal čo robiť, aby spracoval všetko, čo sa na mieste činu odohralo, keďže tam prišiel len desať minút po ohlásení skutku. "Boli tam svedkovia, spolužiaci, ktorí to celé videli. Tie pohľady určite neboli príjemné. Keď som tam prišiel ja, útočník tam už nebol, no aj tak to bol ťažký pohľad," uviedol pre Markízu veľmú smutný primátor Kurňava.