Kybernetický útok na kataster sa môže dotknúť aj nového "Stavebného portálu"

Kybernetický útok na kataster sa priamo a aj nepriamo dotýka Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Predstavitelia miest a obcí po celej krajine avizujú zastavené územné a stavebné konania. Ich oddelenia výstavby a stavebné úrady nevedia identifikovať a overiť vlastníkov parciel. Primátori a starostovia veria, že situácia sa bude čo najskôr zlepšovať. Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť informoval, že portál katastra bude plne obnovený v priebehu týždňov.

Paralyzovaný a napadnutý informačný systém Úradu geodézie, kartografie a katastra SR pravdepodobne spomalí aj prípravu „Stavebného portálu“ Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, pri ktorom majú oba úrady úzko spolupracovať a vzájomne zdieľať dáta. Nový portál by mal byť spustený od 1. 4. 2025, kedy by mal nadobudnúť účinnosť aj nový stavebný zákon. Tento portál má do budúcnosti zjednodušiť, zrýchliť a hlavne zeefektívniť procesy týkajúce sa všetkých stavebných konaní. Vďaka tomu by malo byť schvaľovanie či vydávanie stavebných povolení rýchlejšie.

„Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR systematicky monitoruje a analyzuje vývoj kybernetických hrozieb v domácom i medzinárodnom prostredí. V oblasti ochrany údajov a bezpečnosti našich informačných systémov intenzívne spolupracujeme a komunikujeme s kompetentnými inštitúciami. Kontinuálne posilňujeme bezpečnostné mechanizmy a prijímame dodatočné opatrenia na zvýšenie odolnosti voči kybernetickým útokom. Aktuálna situácia spojená s portálom katastra zdôraznila nevyhnutnú potrebu zabezpečenia informačných systémov a sietí štátnych orgánov, ktoré spracúvajú údaje občanov, štátnych inštitúcií a samospráv,“ vyhlásil Milan Valašík, predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.