Polícia obvinila 53-ročného muža: Svoju družku bodol nožom do hrude!

PÚCHOV - Považskobystrický policajný vyšetrovateľ obvinil 53-ročného muža z Púchovského okresu zo zločinu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Nožom bodol do hrude svoju 60-ročnú družku. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

"Obvinený sa pod vplyvom alkoholu v rodinnom dome v okrese Púchov pohádal so svojou 60-ročnou družkou. Následne zobral z kuchyne nôž s čepeľou dlhou 12 centimetrov a prešiel s ním do obývacej izby, kde poškodenú bodol do pravej časti hrudníka," uviedla hovorkyňa. Družke spôsobil bodné poranenie hrudníka, ktoré si vyžiadalo lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici.

Polícia podľa nej útočníka zadržala a umiestnila ho do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ spracoval podnet na väzobné stíhanie.