Obrovská tragédia na Kysuciach: Chlapček (1) na seba strhol vriacu vodu! Zasahovať musel vrtuľník

(Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba )

archívne video

Pacientom v UNB s popáleninami vedia pomôcť pomocou prasacej kože (Zdroj: Facebook/Univerzitná nemocnica Bratislava)

Katarínin malý, iba ročný syn na seba prevrátil vriacu vodu z kanvice. Na prípad upozornil denník Nový čas. Dieťa utrpelo ťažké popáleniny a muselo byť vrtuľníkom prevezené do nemocnice. „Bola to chvíľa, Katka iba pripravovala poháre na čaj a kávu a malý stiahol na seba celú kanvicu s horúcou vodou. Stiekla mu až na oblečenie a to ho pálilo ešte viac, bolo to strašné,“ opísala strašné chvíle pre denník stará mama chlapčeka.

Katarína je podľa jej slov starostlivá mama a o synčeka aj staršiu dcérku sa stará príkladne. "Keď sa to stalo, malý začal od bolesti strašne plakať, bola úplne v šoku, volala záchranku,“ opísala detaily. Chlapček podľa nej nie je v ohrození života.

Záchranári potvrdili, že chlapčeka s obareninami transportovali do Bratislavy. "Aj v obci Čierne (okr. Čadca) dnes (v stredu, pozn. red.) pristával záchranársky vrtuľník zo Žiliny. Transport do špecializovanej Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave potreboval maloletý chlapček s obareninami," uviedli. Rozsah popálenín a zasiahnuté miesta však nešpecifikovali. K prípadu sa nechcela vyjadrovať ani polícia.