Zastaví Ukrajina po plyne aj kohútiky s ruskou ropou? Jednoznačné stanovisko ukrajinského premiéra

KYJEV - Hoci Ukrajina začiatkom roka ukončila tranzit ruského plynu, preprava ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba stále pokračuje. Zmluva o tranzite z roku 2019 platí až do roku 2029 a to si uvedomuje aj ukrajinský premiér Denys Šmyhal, ktorý povedal, že zastavenie tranzitu ropy by bolo porušením asociačnej dohody s Európskou úniou, takže Ukrajina takýto krok neurobí.

Tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu do Európy južnou vetvou ropovodu Družba vlani klesol o 16 percent na zhruba 11,36 milióna ton. Dostal sa tak na najnižšiu úroveň najmenej od roku 2014 a pravdepodobne bol najnižší od roku 1991, keď Ukrajina získala nezávislosť. Dodávky na Slovensko sa vlani znížili o 15 percent na 3,9 milióna ton. Uviedla to poradenská spoločnosť ExPro, ktorá sa zaoberá ukrajinským energetickým sektorom. Spoločnosť zároveň odhadla, že Ukrajina za vlaňajší tranzit ruskej ropy dostane zhruba 250 miliónov dolárov.

Tranzit ruskej ropy Ukrajina nezastaví

Dohoda o tranzite ruského plynu na konci minulého roka vypršala. Kyjev, ktorý už takmer tri roky čelí ruskej vojenskej invázii, túto dohodu nepredĺžil. Tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu ale zatiaľ pokračuje. V prvom januárovom týždni predstavoval priemerný denný objem tranzitu ropy zhruba 34 900 ton, teda o 14 percent viac ako v decembri.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal počas „hodiny otázok o vláde“ v ukrajinskom parlamente uviedol, že zastavenie tranzitu ropy by bolo porušením asociačnej dohody s Európskou úniou, takže Ukrajina takýto krok neurobí. „Tranzit ropy cez územie Ukrajiny sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Zmluvy o energetickej charte a Asociačnej dohody s EÚ o zabezpečení slobody tranzitu a tiež spĺňa podmienky šiesteho balíka sankcií EÚ,“ povedal Šmyhal. Citovala hbo ukrajinská agentúra Interfax.

Slovensko má na ruskú ropu výnimku

Ropovod Družba začína v Rusku na východnom brehu rieky Volhy a v Bielorusku sa delí na dve vetvy - severná vedie do Poľska a do Nemecka, južná cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Česka. Európska únia v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu zakázala dovoz ruskej ropy. Maďarsko, Slovensko a Česko však dostali pre dodávky ropovodom Družba výnimku, ktorá má týmto vnútrozemským štátom poskytnúť čas, aby si zabezpečili iné zdroje dovozu ropy.

Šmyhaľ tiež upozornil, že porušenie medzinárodných záväzkov zo strany Ukrajiny by sa mohlo použiť ako základ na vyvodenie zodpovednosti za zastavenie nepretržitých dodávok ropy, najmä do Maďarska, Slovenska a Česka. Naznačil zároveň, že v súdnych sporoch by na to Ukrajina mohla finančne doplatiť.

Česko už môže byť plne zásobované cez Západ

Česko je podľa premiéra Petra Fialu pripravené v prípade výpadkov ruskej ropy z ropovodu Družba okamžite prejsť na zásobovanie západnou cestou ropovodmi TAL a IKL. Je to možné vďaka dokončeniu projektu TAL-PLUS, ktorým sa pôvodný Transalpínsky ropovod rozšíril. Fiala v utorok na tlačovej konferencii zdôraznil, že Česko sa tak po mnohých rokoch stane nezávislým od ruskej ropy, úplne by sa od nej malo odstrihnúť v polovici roka.

"Dosiahli sme situáciu, že nás Vladimir Putin nemôže vydierať tým, že povie, že zastaví dodávky ropy. Je to vďaka tomu, že sme rozšírili kapacitu ropovodu TAL a že toto rozšírenie je v tejto chvíli stavebne dokončené," povedal Fiala. Nezávislosť na rope z Ruska však podľa jeho slov neznamená, že sa v Česku žiadna ruská ropa nevyskytuje. Podstatné podľa neho je, že firmy budú mať pri nákupe na výber. "Súkromné firmy už nemôžu argumentovať, že nemajú možnosť kupovať inú než ruskú ropu, lebo majú," zdôraznil.