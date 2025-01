Opozícia žiada zverejniť usmernenie k e-receptom: Ministerstvo zdravotníctva to avizuje čoskoro

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

Na výbore sa zúčastnil štátny tajomník MZ SR Michal Štofko, ktorý vysvetlil, že metodickým usmernením si potrebovali so zainteresovanými stranami najmä ujasniť prijatú legislatívu. "Stanovisko bolo akceptované aj zo strany zdravotných poisťovní, aj zo strany Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR," dodal. Ako spresnil, ÚOOÚ sa bude opierať primárne o usmernenie MZ a nebude vynakladať iniciatívu na sankcionovanie zdravotných poisťovní. Poverený generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva MZ SR Tomáš Rusiňák však ozrejmil, že ministerstvo nevie nijako zabrániť podaniu podnetu a následnému prešetreniu zo strany úradu.

Opoziční členovia výboru deklarovali, že problém s e-receptami bol vyriešený len čiastočne. Tomáš Szalay (SaS) podotkol, že nezmluvní poskytovatelia stále nemôžu predpisovať recepty elektronicky. "Moja otázka znie, či sa nevieme vrátiť na februárovej schôdzi v skrátenom konaní k pôvodnému zneniu zákona," povedal. Štofko potvrdil, že chcú zákon ďalej novelizovať, no chcú tak urobiť v riadnom legislatívnom procese.

Podpredseda výboru pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS) po zasadnutí výboru pripomenul, že záväzný právny výklad môžu dávať iba súdy. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme by sa však podľa neho mal ďalej novelizovať, aby sa do budúcna odstránili ďalšie chyby. Od januára bola obmedzená možnosť elektronického predpisovania liekov pre niektoré lieky. Vyplynulo to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Ministerstvo zdravotníctva situáciu vyriešilo vydaním metodického usmernenia. Zmluvní lekári tak môžu opäť elektronicky predpisovať aj lieky plne hradené pacientom.