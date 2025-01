Asociácia nemocníc Slovenska rokovala so zdravotnými poisťovňami o kľúčových témach pre rok 2025

Asociácia nemocníc Slovenska (Zdroj: Topky/ Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) v stredu (22. 1.) rokovala so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami o kľúčových témach, ktoré ovplyvnia fungovanie nemocníc v roku 2025. Diskutovali najmä o rozpočte na tento rok a systéme DRG. Informovali o tom zástupcovia asociácie.

"ANS spolu so zdravotnými poisťovňami upozornili na pretrvávajúcu neistotu, keďže Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zatiaľ nevydalo programovú vyhlášku na rok 2025, ktorá určuje, aké prostriedky budú zdravotným poisťovniam pridelené na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti. ANS má platné zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami len do konca marca 2025," ozrejmila ANS. Opakovane pripomenula, že požaduje zvýšenie rozpočtu pre nemocnice o 161 miliónov eur. Takisto, že systém bude potrebné dofinancovať minimálne o 250 miliónov eur, pričom po zohľadnení dohody vlády s Lekárskym odborovým združením až o 500 miliónov eur.

archívne video

Tlačová konferencia Jany Bittó Cigánikovej na tému Ľuďom berú, úradom dávajú (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rokovania ešte neboli uzavreté

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) potvrdila, že rokovania s ANS ešte neboli uzavreté a pokračujú. "VšZP bude aktívne pracovať na predĺžení zmluvných podmienok na nasledujúce obdobie. Našou prioritou je viesť konštruktívny dialóg, ktorého cieľom je zabezpečenie čo najlepšej starostlivosti pre pacientov," uviedla Zuzana Žiaková z oddelenia komunikácie.

Súkromná Union zdravotná poisťovňa deklaruje, že je ochotná participovať na krytí potrieb nemocníc v rozsahu svojich disponibilných zdrojov a zároveň s ohľadom na potreby jej poistného kmeňa. "K prerozdeleniu zdrojov zdravotná poisťovňa pristúpi až po tom, čo budú známe finálne východiská programového rozpočtovania, pričom aktuálne MZ SR vyhlášku o programovom rozpočtovaní ešte nevydalo," dodala hovorkyňa poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

(Zdroj: SITA/Tomáš Benedikovič)

Predmetom rokovania boli aj technické otázky

Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera uviedla, že rokovanie o úprave zmluvných a cenových podmienok pre rok 2025 s ANS sa uskutoční až po vydaní tzv. programovej vyhlášky. Dodala, že predmetom rokovania boli aj technické otázky súvisiace s novým Katalógom prípadových paušálov na rok 2025 a administratívne úpravy súvisiace s implementáciou čakacích listín a optimalizáciou siete nemocníc. Stanovisko poisťovne poskytol jej PR špecialista Matej Štepiansky.