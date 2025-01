Študent odmietol podať prezidentovi ruku! Prišla REAKCIA Petra Pellegriniho: TOTO odkazuje mladému mužovi

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Simon Omaník patril medzi 35 vybraných študentov, ktorí reprezentovali Slovensko na medzinárodných olympiádach. Dostali sa teda na ceremóniu odovzdávania cien. Tá prebehla aj priamo za účasti prezidenta Petra Pellegriniho v pondelok v Prezidentskom paláci, prítomní bol aj minister školstva Tomáš Drucker. V istom momente predstúpil pred ministra školstva Tomáša Druckera študent Omaník, ktorý exceluje v matematike. Prebral si cenu, no po natiahnutej ruke prezidenta Pellegriniho sa nečakane odtiahol a gesto ako také verejne odmietol. Trojica sa síce následne ešte stihla odfotiť, no táto udalosť nezostala bez reakcie.

Kriticky sa k nej v krátkom čase postavil Tomáš Drucker. "Veľmi ma ľudsky mrzí situácia, ktorá nastala dnes v prezidentskom paláci pri oceňovaní študentov," zareagoval minister. Udalosť rozhorčila aj Maroša Žilinku. Peter Pellegrini však celú udalosť najskôr vôbec nekomentoval. Urobil tak až po priamej novinárskej otázke, ktorú dostal počas svojej pracovnej cesty v Taliansku. "Môžem ho len rešpektovať. Do Prezidentského paláca som pozval našich olympionikov z matematických, fyzikálnych, geografických a iných olympiád. Vôbec po prvýkrát v histórii Slovenska s nimi prišiel minister do Prezidentského paláca. Chcel som vyzdvihnúť, upriamiť pozornosť a podporiť všetkých tých, ktorí študujú odborné predmety, matematiku, chémiu, fyziku a ukazujú, že sa dá časť stráviť vzdelávaním. Naši študenti ukazujú kvalitu nášho školstva, pretože sú úspešní na medzinárodných a svetových olympiádach. Chcel som úctu vzdať aj pedagógom, ktorí ich pripravujú a aj samotným účastníkom týchto olympiád, aby som ukázal, že si to zaslúži až prezidentskú pozornosť, pretože to najväčšie bohatstvo a najväčšia devíza slovenskej republiku sú práve vzdelaní a úspešní ľudia,“ povedal Pellegrini.

"Samozrejme, že sa stane, že mladý muž to poňal možno trochu inak. Možno nevnímal, k čomu to stretnutie smeruje a aký je jeho tón – ktorý bol čisto apolitický a mal byť prejavením vďaky a úcty im všetkým – a rozhodol sa, že do toho ponesie nejaký svoj politický odkaz, alebo prejaví svoj politický názor," uviedol.

"Nemôžem urobiť nič iné, len to rešpektovať. Na druhej strane poviem toľko, že mňa vychovali tak, že som zatiaľ vo svojej politickej kariére podal ruku každému, aj môjmu politickému oponentovi, s ktorým som v politických súbojoch možno nikdy nesúhlasil a nikdy súhlasiť nebude. Ale slušnosť a výchova ma núti sa vždy aj voči mojim oponentom správať slušne a pozdraviť ich, keď mi ten pozdrav nejakým spôsobom opätujú,“ povedal prezident. Podľa neho išlo o individuálny akt mladého chlapca, ktorý sa rozhodol, že chce takýmto spôsobom na seba upriamiť pozornosť a mrzí ho, že tým zatienil samotnú udalosť, akou je vyzdvihnutie úspechov našich špičkových študentov a pedagógov.