Silné sneženie na severe Slovenska: Meteorológovia hlásia až 47 centimetrov nového snehu

BRATISLAVA - Do našej oblasti prúdi od severozápadu až severu chladný morský arktický vzduch. V ňom sa vyskytujú snehové prehánky, no vplyvom prúdenia sú zrážky výrazne ovplyvňované pohoriami. Tým, že poveternostná situácia pretrváva od piatka (10. 1.) bez väčších zmien, na severe sa vytvorila aj vyššia snehová pokrývka. Podľa meraní automatických staníc (nie v horách), najviac snehu do nedeľného popoludnia napadlo v Oravskej Lesnej, 47 centimetrov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.