AKTUÁLNE Sneh spôsobuje KOMPLIKÁCIE na cestách: Obec v Tatrách vyhlásila mimoriadnu situáciu

BRATISLAVA - Výdatne sneženie môže byť v nedeľu nebezpečné a to hlavne na cestách na severe Slovenska, kde sa situácia začína zhoršovať. Na severe dokonca platia v nedeľu výstrahy druhého stupňa pred snežením, miestami sa môžu tvoriť snehové jazyky a záveje.

Aktualizované 16:05 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že v obci Tatranská Javorina v okrese Poprad miestny starosta vyhlásil mimoriadnu situáciu z dôvodu snehovej kalamity.

"Od skorých ranných hodín neustále pluhujeme a máme len jedného pluhára a sami by sme nestíhali zabezpečovať prejazdnosť miestnych ciest, preto sme vyhlásili mimoriadnu situáciu. Problém je, že jednotlivé domy sú porozťahované na takých polosamotách. Snažíme sa zabezpečiť, aby sa ľudia dokázali dostať zo svojich domov," zdôvodnil starosta Tatranskej Javoriny Miroslav Michaľák. Od rána podľa neho napadlo v obci viac ako 40 centimetrov snehu a naďalej sneží. Zasnežená je aj cesta prvej triedy smerom do Poľska.

AKTUÁLNE UPOZORNENIE🚶‍♂️🚙 ❄️ V obci Tatranská Javorina v okrese Poprad je vyhlásená starostom obce mimoriadna situácia... Posted by Polícia SR - Prešovský kraj on Sunday, January 12, 2025

Aktualizované 15:30 Cesta v úseku Stakčín - Príslop - Ulič je aktuálne pre snehovú kalamitu neprejazdná

Aktualizované 14:00 Nehoda je nahlásená aj za Bešeňovom smerom na Dvory nad Žitavou, blokovaný je jeden pruh.

Aktualizované 13:40 Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú potrebné snehové reťaze pre všetky vozidlá. Silné sneženie s dohľadnosťou do 100 metrov je na Kysuciach a v oblasti Štrby. Na HP Besník sa tvoria snehové jazyky.

Aktualizované 13:35 Na úsekoch diaľnice D1 Liptovský Ján - Hybe a Važec - Bôrik, diaľnice D3 Čadca - Skalité, R3 Sedliacka Dubová - Široká a obchvat Trstenej a R4 obchvat Svidníka je na vozovke kašovitý sneh hrubý do jedného až dvoch centimetrov. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.

Aktualizované 12:15 Nehodu hlásia za Strážou smerom na Terchovú, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch.

Aktualizované 12:05 V Žiline na Vysokoškolákov sa v križovatke pri pumpe Shell zrazili dve autá.

Aktualizované 11:10 Na vjazde do Ražnian z Jarovnice skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je jeden pruh.

Aktualizované 10:55 Zelená vlna STVR upozorňuje, že Na trase Bytča - Makov je na vozovke vrstva čerstvého snehu.

#ZJAZDNOSŤ Na trase Bytča - Makov je na vozovke vrstva čerstvého snehu. — Zelená vlna STVR (@zelenavlna) January 12, 2025

Aktualizované 09:55 Pred Liskovou smerom z Liptovskej Teplej je pre nehodu úsek neprejazdný. Obchádzka vedie cez Ivachnovú.

Aktualizované 09:00 Pod Strečnom smerom na Martin skončil kamión mimo cesty, dopravu riadia policajti, v oboch smeroch sa zdržíte asi 30 minút.

Výstraha druhého stupňa pred snežením platí až do polnoci v Prešovskom a Žilinskom kraji. Očakáva sa, že napadne ďalších 15 až 20 centimetrov snehu. SHMÚ varuje aj pred tvorbou snehových jazykov a závejov, a to v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na webe.

Na západnom Slovensku treba počítať so silnejším vetrom, zafúkať môže aj na horách. Výstrahy pred vetrom platia do 18.00 h v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji. Na horách môže zafúkať v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji, kde platí výstraha až do polnoci.