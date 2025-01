HRÔZOSTRAŠNÁ nehoda! FOTO Vodička prešla do protismeru, zrazila sa s dvoma kamiónmi: Skončila v poli

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj )

"Policajti z okresu Dunajská Streda boli dnes ráno vyslaní k dopravnej nehode osobného auta s 2 nákladnými autami. 33-ročná vodička auta Toyota Auris išla po ceste I. triedy smerom od Šamorína na Veľký Meder. Na rovnom úseku cesty pri meste Dunajská Streda mala z doposiaľ nezistených príčin prejsť do protismeru, kde prednou časťou auta narazila najskôr do jedného oproti idúceho kamiónu a vzápätí aj do druhého nákladného auta, ktoré išlo za ním. Náraz odhodil osobné auto vpravo mimo cestu, do poľa," priblížila trnavská krajská polícia.

Pri nehode sa zranila mladá vodička, ktorú záchranári previezli do nemocnice na ošetrenie. Či utrpela vážne zranenia polícia nekonkretizovala. Policajti po nehode podrobili všetkých troch vodičov dychovým skúškam. Ani jedna z nich nemala pozitívny výsledok.

Polícia musela hlavný ťah na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. "Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania," konštatuje polícia.

Polícia v tejto súvislosti vyzýva vodičov, aby sa nepreceňovali a nepodceňovali únavu. "V prípade, ak pociťujete únavu, alebo sa necítite dobre, radšej auto na chvíľu bezpečne zastavte a v jazde pokračujte až vtedy, ak ste na to skutočne spôsobilí. Na cestách buďte vždy opatrní," apeluje.

