AKTUÁLNE Vážna dopravná nehoda na východe Slovenska: Zasahovať museli leteckí záchranári

Zrážka medzi obcami Drienovec a Turňa nad Bodvou. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

archívne video Reťazová dopravná nehoda na diaľnici D1 (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj )

Aktualizované o 9:58 Cesta medzi obcami Drienovec a Turňa nad Bodvou v okrese Košice-okolie je po vážnej dopravnej nehode už prejazdná v jednom jazdnom pruhu s obmedzením. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Pri nehode sa zrazili osobné motorové vozidlo a dodávka. "Dopravnú nehodu aktuálne dokumentujeme. Bližšie informácie poskytneme neskôr," uviedla polícia. Upozornila na potrebu zvýšenej opatrnosti a rešpektovania pokynov policajtov na mieste.

"Dopravnú nehodu aktuálne dokumentujeme, bližšie informácie poskytneme neskôr," uviedla polícia. Obchádzka je možná cez Žarnov a Budulov. Polícia upozorňuje na potrebu zvýšenej opatrnosti a rešpektovania pokynov policajtov na mieste.

Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Košíc bola dnes v ranných hodinách vyslaná k vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala... Posted by Air - Transport Europe, letecká záchranná služba on Tuesday, January 14, 2025

Na mieste zasahovali aj leteckí záchranári. "Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Košíc bola dnes v ranných hodinách vyslaná k vážnej dopravnej nehode, ktorá sa stala pred obcou Turňa nad Bodvou (okr. Košice-okolie)," uviedli na sociálnej sieti.

Pri čelnej zrážke osobného motorového vozidla s nákladným vozidlom sa vážne zranila 52-ročná vodička osobného vozidla. "Leteckí záchranári si po pristátí vedľa nehody zranenú ženu prevzali do svojej starostlivosti. Pacientka so záchranármi komunikovala, utrpela však vážne poranenia viacerých častí tela. Po poskytnutí neodkladného zdravotného ošetrenia a zabezpečenia základných životných funkcií bola preložená na palubu vrtuľníka a vo vážnom stave s tzv. polytraumou letecky prevezená do UN L. Pasteura v Košiciach," infformovali.