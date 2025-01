S KDH sa vieme zhodnúť na kľúčových témach, spolupráca je dobrá, tvrdí Šimečka

Michal Šimečka a Milan Majerský (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - V rámci opozičnej spolupráce sa vie Progresívne Slovensko (PS) zhodnúť s KDH na kľúčových hodnotách, ako je napríklad téma právneho štátu. V rozhovore pre TASR to uviedol líder PS Michal Šimečka. Zdôraznil, že nevníma žiadne náznaky "paktovania" kresťanských demokratov so Smerom-SD.

Vzťah s KDH pri spolupráci v parlamente považuje Šimečka za veľmi dobrý. "Preto sme spoločne organizovali aj verejné zhromaždenia, aj rôzne iné iniciatívy na obranu špeciálnej prokuratúry alebo proti novele trestných kódexov," skonštatoval "Takže tam, kde sa zhodneme, a to sú hodnotové piliere a aj piliere našej demokracie, vieme spolupracovať veľmi dobre. Týka sa to aj slobody médií, slobody slova alebo zahraničnopolitickej orientácie, spravodlivosti ako celku," doplnil o vzťahu s KDH.

archívne video

Tlačová konferencia KDH (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Líder PS však vníma aj rozdiel medzi stranami. "Je samozrejmé, že sú veci, na ktorých nikdy nenájdeme zhodu, lebo KDH je konzervatívne hnutie a Progresívne Slovensko je liberálne hnutie. A to je normálne, je to v demokracii zdravé, tak to má byť, ľudia si môžu vybrať," povedal.

Šimečka nechce KDH kádrovať či hodnotiť jeho stratégiu. "To sú ich suverénne rozhodnutia, ako hlasujú, ako fungujú v Národnej rade. Ani nebudem robiť policajta, kto ako v tajnom hlasovaní hlasoval, ako ho treba teraz biť po hlave a podobne, to mi vôbec neprináleží," pripomenul s tým, že často počúva kritické hlasy voči KDH o náznakoch paktovania so Smerom-SD. "To vôbec nevidím. Nevidím ani žiadne náznaky, ktoré by k tomu smerovali," povedal. KDH už podľa neho predsa prijalo stanovisko, že so Smerom-SD do spolupráce nejde. "Zatiaľ som nevidel nič, čo by ma presvedčilo o tom, že toto stanovisko neplatí," doplnil.

Majerský ocenil vzťah s PS, no odmieta pretláčanie progresívnych hodnôt

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) sa s Progresívnym Slovenskom (PS) vie zhodnúť napríklad na témach spravodlivosti, ekonomiky či hospodárstva. Na niektoré témy však majú odlišné pohľady, napríklad pokiaľ ide o právo na potrat. V rozhovore to uviedol predseda KDH Milan Majerský. Jeho hnutie odmieta pretláčanie progresívnej ideológie a pokiaľ by malo PS v programe ako hlavnú časť takéto hodnotové témy, kresťanskí demokrati by s nimi odmietli byť vo vládnej koalícii.

Majerský zdôraznil, že s opozičnými lídrami vrátane PS sa spoločne postavili na tribúny pri obrane spravodlivosti, pretože ide o univerzálnu tému. "Keď bola hanebná novela trestných kódexov, dokázali sme sa postaviť aj na tribúnu vedľa ostatných opozičných strán, aby sme dali jasne najavo, že to, čo spustila vládna koalícia a čo koniec-koncov musela na päťkrát opravovať, bolo zlé, hanebné a nespravodlivé voči ľuďom na Slovensku," povedal.

KDH malo s PS v parlamente konfrontáciu pri diskusii o práve na potrat. "Z ich strany boli poznámky, že sme extrémisti," skonštatoval Majerský s tým, že len presadzujú právo na život ako najzákladnejšie a najväčšie ľudské právo. "Ak dokážu vytrhnúť jednu celú stranu zo svojho programu, vieme s nimi spolupracovať aj v globále, ale tá jedna celá strana je pre nich podstatná a pre nás neprijateľná," vyhlásil s tým, že pre PS je podstatná, pretože pretláčajú progresívnu ideológiu, ktorou je podľa neho pošliapaná ľudská dôstojnosť. "A práve preto ju KDH nemôže prijať, ale v iných témach, témach spravodlivosti, často ekonomiky, hospodárstva sa zhodneme," skonštatoval.

Majerský si myslí, že Slovensko je stále konzervatívnou krajinou a spoločnosti by neprospelo pretláčanie progresívnych hodnôt. "Ak budú mať ako hlavnú časť alebo časť svojho programu tieto hodnotové témy a nedajú ich nabok, do takej vládnej koalície jednoducho nepôjdeme, nebudeme podporovať takúto vládu," povedal o PS. Medzi progresívne hodnoty považuje právo na potrat, zavedenie registrovaných partnerstiev, adopcie detí homosexuálnymi pármi alebo tzv. právo na sebaurčenie na základe vnútorného pocitu v súvislosti s pohlavím.