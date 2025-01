Nemecký Bundestag schválil materskú dovolenku pre ženy po potrate po 13. týždni

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Cieľom tohto nového nariadenia je podporiť ženy v čase ich fyzického a emocionálneho zotavenia, uviedla poslankyňa za sociálnych demokratov (SPD) Sarah Lahrkampová. Podľa nemeckých zákonov ženy zvyčajne dostávajú platenú materskú dovolenku, ktorá sa začína šesť týždňov pred pôrodom a pokračuje osem týždňov po pôrode. Ustanovenie sa však dosiaľ neuplatňovalo v prípade potratu. Ženy, ktoré potratili pred 24. týždňom tehotenstva, museli požiadať o zdravotnú dovolenku, informuje stanica Deutsche Welle. To, či ju dostanú, bolo niekedy nejasné.

Podľa odhadov dochádza v Nemecku každoročne k viac než 84-tisíc potratom

Na základe nového nariadenia ženy, ktoré potratia po 13. týždni tehotenstva, budú mať možnosť využiť materskú dovolenku. V prípade, že si to daná žena nebude želať, nemusí na ňu nastúpiť. O zákone bude 14. februára rokovať horná komora parlamentu. V prípade, že senátori zákon schvália, mohol by vstúpiť do platnosti 1. júna tohto roku. Podľa odhadov dochádza v Nemecku každoročne k približne 6000 potratom medzi 13. a 24. týždňom tehotenstva. Približne 84.000 potratov však nastane pred 12. týždňom tehotenstva, na čo sa nový zákon o materskej dovolenke nevzťahuje.