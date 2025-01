Slovenský plynárenský priemysel využíva nové kontrakty na nákup plynu

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Najväčší predajca zemného plynu na Slovensku, štátom kontrolovaná spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel (SPP), aktívne využíva diverzifikačné kontrakty na nákup plynu od doby ich uzavretia. ČTK to dnes oznámil SPP, detaily k dodávkam po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu ale spoločnosť neuviedla. Ukrajina v stredu ukončila prepravu suroviny z Ruska do EÚ a do Moldavska, pretože vypršal päťročný kontrakt medzi ruským Gazpromom a ukrajinským Naftohazom. Kyjev, ktorý už takmer tri roky čelí ruskej vojenskej invázii, platnosť tejto dohody nepredĺžil.