ZÁHADNÁ hra počasia v Bratislave a Košiciach: TENTO jav nevie zachytiť ani radar! Odborníci vysvetlili, o čo ide

V niektorých častiach Bratislavy napadol sneh, v iných nie je po ňom ani stopy (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Ján Zemiar)

archívne video

Mínusové teploty v Rajeckej doline (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)

Bratislava má dva Ružinovy

"Posledných 24 hodín máme dva Ružinovy. Ak bývate od Bajkalskej na východ, zima sa vás v podstate netýka, až na mínusovú teplotu. A obrázky z nášho dnešného nočného zásahu sa vám budú zdať neuveriteľné," napísal v štvrtok ráno na sociálnej sieti starosta Ružinova Martin Chren.

Časť Ružinova je bez snehu (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Dodáva, že obyvatelia od Bajkalskej smerom k centru sa zase zobudili do ďalšieho krásneho zasneženého rána. "O chodníky u vás na Nivách sme sa museli začať starať už od polnoci, aby sme ich všetky zvládli mať ráno v poriadku," uviedol.

V inej časti Ružinova musela zasahovať kvôli snehu technika (Zdroj: Facebook/Martin Chren - starosta Ružinova)

Počasie v ďalších častiach Bratislavy

Bratislavská mestská časť Lamač je bez snehu, napriek tomu je vidieť, že vládne zima. Biele stromy a kríky má na svedomí mráz.

Počasie v Lamači (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Počasie v Lamači (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V Petržalke aj v Starom meste si zase obyvatelia mohli užívať sneh a krásu zimy plnými dúškami. Rodiny s deťmi si dokonca mohli postaviť aspoň malého snehuliaka.

Sneh v Petržalke (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Sneh v Petržalke (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Sneh v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto (Zdroj: SITA/Milan Illík)

Sneh v bratislavskej mestskej časti Staré Mesto (Zdroj: SITA/Milan Illík)

Čo je za tým?

Meteorológovia sneh nepredpovedali, no napriek tomu na viacerých miestach nasnežilo. Ako informoval portál iMeteo.sk, na rozdiel od bežného sneženia, ktoré je spojené s prechodom atmosférického frontu, tento jav vzniká priamo v prízemnej vrstve atmosféry. Proces tvorby snehu z mrazovej hmly začína, keď sa vzduch v blízkosti zemského povrchu ochladí na teplotu pod 0 stupňov Celzia. Pri týchto nízkych teplotách sa vodná para v atmosfére priamo mení na ľadové kryštáliky, obchádzajúc kvapalnú fázu. Keď sa tieto drobné ľadové kryštáliky spájajú, vytvárajú väčšie snehové vločky, ktoré potom padajú na zem, uvádzajú odborníci. Radar ich tak nezachytáva, lebo sa tvoria pod úrovňou jeho merania.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„V oblasti rozsiahlych priemyselných zón ako je napríklad Slovnaft v Bratislave alebo U.S. Steel v Košiciach, dochádza k vypúšťaniu teplej vodnej pary do nízkeho oblaku, ďalej sú tam dodávané aj ďalšie kondenzačné jadrá, ktoré uľahčujú proces tvorby zrážok,“ povedal pre TV Markízu meteorológ SHMÚ Miroslav Šinger s tým, že sa k tomu pridal studený vietor, ktorý privial snehové zrážky najmä nad Petržalku a Staré mesto. Rovnaký jav nastal aj v Košiciach. „Tam prevládalo južné až juhozápadné prúdenie a tie zrážky v okolí U.S. Steelu sa postupne dostávali najmä do oblastí košického letiska a blízkeho okolia,“ konštatoval odborník.

Ako uviedol hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík, keďže vo štvrtok v Košiciach nesneží vo všetkých lokalitách konštantne, predpoludním sa vzhľadom na aktuálnu situáciu sústredili najmä na zimnú údržbu v mestských častiach Juh, Staré Mesto, Dargovských hrdinov, Západ a Nad jazerom. "Naši dispečeri nezaznamenali ani jeden problém týkajúci sa komunikácií v správe mesta Košice," uviedol.