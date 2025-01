Odchod z basy s igelitkami v rukách. Čo je za tým?

(Zdroj: Getty Images)

Obvinení z výkonu väzby či ľudia, ktorí si už odsedeli trest vychádzajú nahnevaní, smutní, zničení a niekedy aj vysmiati. Na záberoch, ktoré opakovane zverejňujú médiá vidieť, že takmer všetci však nesú v rukách igelitky plné osobných vecí. Nezáleží pritom na ich spoločenskom postavení a ani na trestnom čine a dôvode, pre ktorí sa dostali do výkonu väzby či výkonu trestu. Ak si chcú obvinení z basy odniesť pekne pobalené a nie iba tak v náručí, musia si tašky kúpiť vo väzenskom bufe­te.

Azda najznámejšia je fotografia Karola Mella z mája 2011. Po prepustení z väzby v bratislavskom Justičnom paláci, v ktorej bol pre obvinenie z vraždy, niesol veľké modré tašky so značkou veľkoobchodu. V súčasnosti žije v Belize a prípad, pre ktorý bol v ústave na výkon väzby, doposiaľ nie je právoplatne skončený.

Bývalý špaciálny prokurátor Dušan Kováčik, ktorému prerušili výkon trestu za korupčný trestný čin z väznice v Dubnici nad Váhom tento rok v auguste vyšiel s taškami s obrázkom srdiečka a logom drogérie. O dovolaní najvyšší súd ešte nerozhodol a právoplatne nie je ukončená ani druhá kauza, v ktorej ho v septembri uznali za vinného.

S igelitkami zo supermarketu vyšiel v roku 2018 po odpykaní trestu za drogovú trestnú činnosť väzenia aj herec Dušan Cinkota. Na slobodu ho prepustili podmienečne.

Aj bývalá štátna tajomníčka a sudkyňa Monika Jankovská v marci 2021 pri odchode z výkonu väzby, v ktorej bola nezákonne, niesla igelitky, pred väzenskou nemocnicou v Trenčíne ju opäť zadržali. V súvislosti s väzbou Ustavný súd SR konštatoval porušenie jej práv. V jednom prípade sa už začalo súdne konanie, v ďalšia kauza je ešte v prípravnom konaní.

Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a dnes podpredseda parlamentu strávil vo väzbe rok. V novembri 2021 po prepustení z ústavu v Banskej Bystrici okrem televízneho prijímača niesol aj plastové tašky. Mal ich tak veľa, že si ich musel povykladať pred dvere väznice a potom postupne nakladať do auta. V prípade, v ktrom ho obvinili prokurátor podal obžalobu na súd, pojednávanie sa však ešte nezačalo.

Podnikateľ Marek Trajter, ktorý sa dostal do väzby pre obvinenie z vraždy, v marci 2015 vyšiel z ústavu v Banskej Bystrice na základe nálezu Ústavného súdu SR, ktorý konštatoval porušenie jeho práv, s igelitkami v rukách. Trestné stíhanie voči nemu právoplatne zastavili pre premlčanie skutku.