Nové pravidlá pre dôchodky a sociálne dávky v roku 2025: Dôležité zmeny sa najviac dotknú týchto ľudí!

Sociálna poisťovňa v roku 2025 pripravila niekoľko zmien. Dôchodky sa majú zvýšiť automaticky o 2,1% a nie je potrebná osobitná žiadosť dôchodcu. Zmenu zaznamenajú jednotlivci na dôchodkoch už vo výplatnom termíne v januári 2025 a o zvýšení dostanú aj písomné rozhodnutie. Sociálna poisťovňa pripravila aj kalkulačku valorizácie dôchodku, kde po zadaní vstupných údajov zistíte, aká bude suma zvýšenia dôchodku, ktorý poberáte.

Zmena pri sume minimálneho dôchodku

Zároveň sa od 1.januára 2025 mení aj suma minimálneho dôchodku, čo znamená, že dôchodca, ktorý na účely minimálneho dôchodku získa zákonom určených minimálne 30 rokov dôchodkového poistenia, bude mať od 1.januára 2025 nárok na minimálny dôchodok vo výške 397,30 eura, pri 40-tich rokoch dôchodkového poistenia to bude 467,20 eura, uviedol hovorca Martin Kontúr. "Ak po valorizácii dôchodku bude dôchodok jednotlivca nižší ako nová suma minimálneho dôchodku, Sociálna poisťovňa dôchodcovi zvýši tento dôchodok na sumu minimálneho dôchodku a dôchodca tak bude po prehodnotení dostávať finančne výhodnejší dôchodok".

Suma 13. dôchodku pre poberateľov čiastkového starobného alebo predčasného starobného dôchodku bude určený Sociálnou poisťovňou do 30. septembra 2025 a to najmä poberateľom starobného alebo predčasného starobného dôchodku, ktorých suma dôchodku bola určená s prihliadnutím na obdobie poistenia získané v cudzine alebo podľa medzinárodnej zmluvy. Suma poberateľa „čiastkového dôchodku“ tak bude od nového roka vo výške 60,70 eura za jeden rok poistenia. Sociálna poisťovňa zároveň stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu od 1.januára 2025 do 31. decembra 2025 na 18,7434 eura, ktorá je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku.

Koniec rodičovského dôchodku

Rovnako v novom roku končí vyplácanie rodičovského dôchodku. Nahradiť ho má asignácia podielu zaplatenej dane a prvýkrát bude vyplatená v roku 2026 na základe údajov z daňových priznaní za rok 2025. Deti tak budú môcť poukázať podiel zaplatenej dane v roku 2025 vo výške 2% na každého rodiča. Dôchodkový vek sa v roku 2025 meniť nebude a dôchodkový vek dovŕšia poistenci narodení v rokoch 1961 až 1963 s prihliadnutím na počet vychovaných detí a mesiaca narodenia. Zároveň poistencom narodeným po roku 1966 bude ich dôchodkový vek známy päť rokov vopred a zvyšovanie dôchodkového veku sa naviaže na strednú dĺžku života.

Elektronický účet poistenca pre všetkých zamestnancov

Povinnosť zamestnávateľov predkladať Sociálnej poisťovni evidenčné listy dôchodkového poistenia (ELDP) bude od 1. januára 2026 zrušená. Sociálna poisťovňa zároveň informuje o možnosti získať informácie o dôchodkovom poistení v Elektronickom účte poistenca, ktorý je možné si kedykoľvek aktivovať. Prilepšia si aj mamičky na materskej, kde maximálne denné materské dosiahne hodnotu 70,52055 eura, a pri 30-dňovom mesiaci to bude predstavovať sumu 2115,70 eura, pri 31-dňovom mesiaci 2186,20 eura. Rovnako sa zvýši aj maximálna výška dávky tehotenské na 423,20 eura pri 30-dňovom mesiaci a 437,30 eura pri 31-dňovom mesiaci.