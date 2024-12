Čierny zoznam kozmetických výrobkov! Pred týmito varujú odborníci: Ak ich máte doma, radšej ich vyhoďte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. "Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie," uviedol.

1. hlásenie č. A12/03409/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Replay Jeans Original – toaletná voda

značka: Replay

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per donna

výrobná dávka: 1401274A

čiarový kód: 737052582245

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: P&G Prestige Beaute Geneva, EC1A, 4DD UK Londra, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 40 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

2. hlásenie č. A12/03454/24

Výrobok bol zistený v Slovinsku.

názov: XTREME ADVANCED TATTOO INK, SEASTAR, 30 ML – farba na tetovanie

značka: XTREME

typ výrobku/číslo výrobku: SEASTAR

výrobná dávka: LOT: Y3B08

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: XTREME TATTOO INKS USA, 2801 OCEAN PARK BLVD SUITE #308, CA 90405 SANTA MONICA, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, priehľadná plastová fľaška s priehľadným uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo výrobku bolo zistené prekročené množstvo medi (1300 +/- 200 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálii (REACH).

3. hlásenie č. A12/03459/24

Výrobok bol zistený v Slovinsku.

názov: WORLD FAMOUS TATTOO INK, LIMITLESS, BROWN 3 – farba na tetovanie

značka: World Famous Tattoo Ink

typ výrobku/číslo výrobku: LIMITLESS, BROWN 3

výrobná dávka: LOT: LTBWN328474

čiarový kód: 840058816846

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: INK PROJECTS LLC, D/B/A WORLD FAMOUS 460A, 29708 GREENWAY INDUSTRIAL DR. FRONT MILL, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.wickedinktattoo.eu/si

popis: 30 ml, priehľadná plastová fľaška s plastovým uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo výrobku bolo zistené prekročené množstvo olova (0,86 +/- 0,13 mg/kg), čo je v rozpore s nariadení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálii (REACH).

4. hlásenie č. A12/03463/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: YOU – toaletná voda

značka: Desigual

typ výrobku/číslo výrobku: 350517

výrobná dávka: REF 57FP030YU01U

čiarový kód: 8434101608070

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Abasic SL, Passeig Mare Nostrum 15, 08039 Barcelona, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

5. hlásenie č. A12/03465/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Acquadi vanity – sprchovací gél

značka: Acqua vanity

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: H01BL

čiarový kód: 8002747060905

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: The First SpA, Via Festa del Perdono 10, 20122 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 60 ml, kartónová škatuľka obsahujúca sprchovací gél v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

6. hlásenie č. A12/03467/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Acquadi vanity – dezodorant

značka: Acqua vanity

typ výrobku/číslo výrobku: 123150

výrobná dávka: L2-129518

čiarový kód: 8002747058117

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: The First SpA, Via Festa del Perdono 10, 20122 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, dezodorant v spreji, zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

7. hlásenie č. A12/03468/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Phyto Cell - Deep Energy Cream – krém

značka: Marbert

typ výrobku/číslo výrobku: Energiespendende Pflegecreme

výrobná dávka: Ref 451036 - 172177

čiarový kód: 4085404510368

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beauty Brands International GMBH, Rheinstraβe 221, 76532 Baden-Baden, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, telový krém zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku ¬– Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC – Lyral), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

8. hlásenie č. A12/03469/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Latte corpo sole – telové mlieko

značka: Byblos

typ výrobku/číslo výrobku: 92002189

výrobná dávka: 70213

čiarový kód: 8007033788457

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell Spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Argelato BO, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, kartónová škatuľka obsahujúca telové mlieko v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

9. hlásenie č. A12/03470/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Femme – dezodorant

značka: Gian Marco Venturi

typ výrobku/číslo výrobku: 11245761

výrobná dávka: 194517

čiarový kód: 8002747057615

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: The First SpA, Via Festa del Perdono 10, 20122 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, sprejový dezodorant v hliníkovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

10. hlásenie č. A12/03471/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Euphoria men – toaletná voda

značka: Calvin Klein

typ výrobku/číslo výrobku: 6560240300

výrobná dávka: 407704

čiarový kód: 88300178322

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

11. hlásenie č. A12/03472/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Sole – toaletná voda

značka: Byblos

typ výrobku/číslo výrobku: GA11054

výrobná dávka: 718603

čiarový kód: 8007033786644

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell Spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Argelato BO, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 120 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

12. hlásenie č. A12/03473/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Just – sprchovací gél

značka: Justcavalli

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Monako

výrobca: Cotu Us LLC, 10016 New York, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: sprchovací gél zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

13. hlásenie č. A12/03474/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: DKNY Women – parfumovaná voda

značka: DKNY

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 763511100002

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Donna Karan Cosmetics, 767 5th Ave, 10153 New York, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

14. hlásenie č. A12/03475/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Fuel For Life – parfumovaná voda pre ženy

značka: DIESEL

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3605520385568

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Luxury Products LLC, 575 5th Ave, 10017 New York, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

15. hlásenie č. A12/03476/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Cinéma – toaletná voda

značka: Yves Saint Laurent

typ výrobku/číslo výrobku: 34059

výrobná dávka: WH9

čiarový kód: 3365440320253

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL, 62 QUAI CHARLES PASQUA - CS 30141, 92688 LEVALLOIS PERRET, FRANCÚZSKO

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

16. hlásenie č. A12/03477/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Acqua di vanity – toaletná voda

značka: Acqua vanity

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 1801288A

čiarový kód: 8002747058810

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: The First SpA, Via Festa del Perdono 10, 20122 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

17. hlásenie č. A12/03478/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Clinique Spray – toaletná voda

značka: Clinique

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 020714080303

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Clinique Labs Inc, New York, 10022 New York, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

18. hlásenie č. A12/03480/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Real Time - Tresspassing Lady Eau de Parfum – parfumovaná voda pre ženy

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: Tresspassing Lady

výrobná dávka: B15460

čiarový kód: 8715658360070

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Coscentra BV, Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

19. hlásenie č. A12/03482/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: REAL TIME – SUBMARINE Eau de Toilette – parfumovaná voda pre mužov

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: SUBMARINE

výrobná dávka: B17893

čiarový kód: 8715658350064

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Coscentra BV, Wenckebachstraat 12, 6466 Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

20. hlásenie č. A12/03485/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: NIVEA SUN after sun lotion spray with aloe vera (200 ml) Art.No.: 80434 – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: Nivea sun

typ výrobku/číslo výrobku: after sun lotion spray with aloe vera (200 ml) Art.No.: 80434

výrobná dávka: 92130774

čiarový kód: 4005808804344

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf AG, Hamburg, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, výrobok na ochranu pred slnečným žiarením v plastovej fľaši s modrým uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

21. hlásenie č. A12/03486/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Roberto cavalli – parfumovaná voda

značka: Roberto Cavalli Parfum

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: b2 0207137672

čiarový kód: 3 607345 730899

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Coty US LLC, sconosciuto, 10016 New York, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

22. hlásenie č. A12/03487/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: JP Gaulier pour femme – toaletná voda pre ženy

značka: Yesensy Parfum

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 435102 554601

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

23. hlásenie č. A12/03489/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Luna Rossa – dezodorant

značka: Prada

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 435137 729227

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Antonio Puig S.A., TR DE GRACIA 9, 08021 BARCELONA, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: sprejový dezodorant zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

24. hlásenie č. A12/03491/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Hypocrisie – toaletná voda

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 032979 041267

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

25. hlásenie č. A12/03493/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: n° 30 – toaletná voda pre mužov

značka: DolciSguardi profumi

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 029087 005786

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

26. hlásenie č. A12/03504/24

Výrobok bol zistený v Slovinsku.

názov: neuvedené – farba na tetovanie

značka: World Famous Tattoo Ink

typ výrobku/číslo výrobku: LIMITLESS, LIGHT GREEN 1V2

výrobná dávka: 66913 102

čiarový kód: 840058819595

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: INK PROJECTS LLC, D/B/A WORLD FAMOUS 460A, 29708 GREENWAY INDUSTRIAL DR. FRONT MILL, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.wickedinktattoo.eu/si

popis: 30 ml, priehľadná plastová fľaška s plastovým uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo výrobku bolo zistené prekročené množstvo medi (340 +/- 51 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálii (REACH).

27. hlásenie č. A12/03507/24

Výrobok bol zistený v Slovinsku.

názov: neuvedené – farba na tetovanie

značka: World Famous Tattoo Ink

typ výrobku/číslo výrobku: DARK BLUE 1V2

výrobná dávka: 95646

čiarový kód: 840058819700

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: INK PROJECTS LLC, D/B/A WORLD FAMOUS 460A, 29708 GREENWAY INDUSTRIAL DR. FRONT MILL, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.wickedinktattoo.eu/si

popis: 30 ml, priehľadná plastová fľaška s plastovým uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo výrobku bolo zistené prekročené množstvo arzénu (1,4 +/- 0,3 mg/kg), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálii (REACH).

28. hlásenie č. A12/03515/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Warming gold – telový sprej

značka: GLAMOUR

typ výrobku/číslo výrobku: 712

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 052745 947128

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, telový sprej v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

29. hlásenie č. A12/03516/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: n° 11 – toaletná voda pre mužov

značka: DolciSguardi profumi

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 029087 005649

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

30. hlásenie č. A12/03518/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: n° 13 – toaletná voda pre mužov

značka: DolciSguardi profumi

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 029087 005663

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

31. hlásenie č. A12/03520/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: New Brand Volcano – toaletná voda pre mužov

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

32. hlásenie č. A12/03522/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Le Nouvel homme – toaletná voda

značka: Enrico Coveri

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: F28096974

čiarový kód: 3509161106974

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: EVAFLOR SA, 68 Rue Bayen, 75017 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 - 12 ml, toaletné vody zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

33. hlásenie č. A12/03526/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Emblem – kozmetická súprava

značka: Mont Blanc

typy výrobkov/čísla výrobkov: MB010B13

MB010C33S1

výrobná dávka: 03J0I7340

čiarový kód: 386460105552

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: INTERPARFUMS, 10 Rue de Solferino, 75007 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava pozostávajúca z toaletnej vody (100 - 7,5 ml) a balzamu po holení (100 ml), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

34. hlásenie č. A12/03527/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Jimmy Choo Man – toaletná voda

značka: Jimmy Choo Man

typ výrobku/číslo výrobku: Ref. CH005A03

výrobná dávka: 08G08F310

čiarový kód: 3386460064132

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Parfum Jimmy Choo - Interparfums, Rond-Point des Champs-Élysées, 75008 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

35. hlásenie č. A12/03531/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Confidence – parfumovaná voda

značka: New Brand Confidence

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Batch No A5695

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

36. hlásenie č. A12/03532/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Tre – sprchovací gél

značka: roccobarocco

typ výrobku/číslo výrobku: 9206

výrobné dávky: 036110 5

126310 1

čiarový kód: 8 011889 092064

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Italart co. srl, Montechiarugolo (PR), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: sprchovací gél zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

37. hlásenie č. A12/03533/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Iceberg – pena do kúpeľa

značka: Iceberg

typ výrobku/číslo výrobku: 5684

výrobná dávka: 600551001

čiarový kód: 799575506405

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Gilmar Spa, Via Malpasso 723/725, 478048 S. Giovanni In. Marignano (RN), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, pena do kúpeľa v plastovej fľaši, zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

38. hlásenie č. A12/03534/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: n° 33 – parfumovaná voda pre mužov

značka: DolciSguardi profumi

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 029087 009241

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

39. hlásenie č. A12/03535/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: n° 12 – toaletná voda pre mužov

značka: DolciSguardi profumi

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 029087 005656

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Creazioni MP Srl, Viale Manzoni 113, 80040 Poggiomarino (NA), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

40. hlásenie č. A12/03536/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: n° 38 – toaletná voda

značka: DolciSguardi profumi

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 029087005830

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Creazioni MP Srl, Viale Manzoni 113, 80040 Poggiomarino (NA), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

41. hlásenie č. A12/03538/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Water Blue Paris – parfumovaná voda

značka: New Brand Perfumes

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Parfum New Brand, Av. Des Champs Élysées 102, 75008 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

42. hlásenie č. A12/03539/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Cool Woman – parfumovaná voda

značka: New Brand Perfumes

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Batch No. A5370

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

43. hlásenie č. A12/03540/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: The Royal – toaletná voda pre mužov

značka: New Brand Perfumes

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

44. hlásenie č. A12/03541/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Elegance New Brand – toaletná voda

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Lot. No. A5683

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

45. hlásenie č. A12/03542/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: New Brand Eau Magic – toaletná voda

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Lot. No. A5567

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

46. hlásenie č. A12/03543/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Golf blue – toaletná voda pre mužov

značka: New Brand Perfumes

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Batch No. A6733

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

47. hlásenie č. A12/03544/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Aurora – toaletná voda

značka: First American Brands, inc New York

typ výrobku/číslo výrobku: 2528

výrobná dávka: 2822H3

čiarový kód: 8027669025283

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Benatelli Adriano & C. sas, Via Gioachino Rossini 1255, 45010 Ceregnano RO, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

48. hlásenie č. A12/03545/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Solo Soprani – kúpeľový a sprchovací gél

značka: Soprani

typ výrobku/číslo výrobku: 92002715

výrobná dávka: 199026

čiarový kód: 8007033980424

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell Spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Argelato (BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, kartónová škatuľka obsahujúca sprchovací gél v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

49. hlásenie č. A12/03546/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Kost Make Up Italia – podkladová baza pod make-up

značka: Kost

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: L1901

čiarový kód: 8032986886257

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Ma. Ste. Mi 2 Srl, Via Ugo Palermo 6, 80128 Napoli, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kartónová škatuľka obsahujúca podkladovú bázu pod make-up v tyčinke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

50. hlásenie č. A12/03547/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Solo Soprani – toaletná voda

značka: Luciano Soprani

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 8302

čiarový kód: 767418214640

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Luciamo Soprani Srl, via E Morosini 30, 20135 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

51. hlásenie č. A12/03548/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Police To be – kozmetická súprava

značka: Police

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 19275A

čiarový kód: 679602609364

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Malvive Spa, Via Altinia 298/B, 30173 Venezia, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava pozostávajúca z toaletnej vody (40 ml) a šampónu/ sprchovacieho gélu (100 ml), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

52. hlásenie č. A12/03549/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: n° 36 – toaletná voda pre mužov

značka: DolciSguardi profumi

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 029087 005816

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

53. hlásenie č. A12/03550/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Masha and the bear – kolínska voda

značka: Air Val

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 5527E310

čiarový kód: 663350065657

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Air-Val International s.a., Miguel Servet 27, 08850 Gavà (Barcelona), Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, kolínska voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

54. hlásenie č. A12/03551/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: n° 14 – toaletná voda pre mužov

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: CMP19Q18

čiarový kód: 8 029087 005670

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Creazioni MP Srl, Viale Manzoni 113, 80040 Poggiomarino (NA), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

55. hlásenie č. A12/03552/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: EliLù – toaletná voda

značka: Comin parfum

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Comin Parfum srl, Via dell'Artigianato 7, 25050 Niardo (BS), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

56. hlásenie č. A12/03553/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: n° 32 – toaletná voda pre mužov

značka: DolciSguardi profumi

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

57. hlásenie č. A12/03554/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: n° 17 – toaletná voda pre mužov

značka: DolciSguardi profumi

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 029087 005700

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

58. hlásenie č. A12/03555/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Fine Gold 999,9 – toaletná voda

značka: REAL TIME

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: B16217

čiarový kód: 8715658350293

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Coscentra B.V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kartónová škatuľka obsahujúca toaletnú vodu (100 ml) a cestovný atomizér pre toaletnú vodu (10 ml), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

59. hlásenie č. A12/03557/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Pure Luck – toaletné vody

značka: Linn Young

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: B18211

čiarový kód: 8715658390398

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Coscentra B.V., Wenckebachstraat 12, 6466 NC Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 - 30 ml, toaletné vody zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

60. hlásenie č. A12/03558/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Dove Man care Thickening – šampón

značka: Dove

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 710908 381218

krajina pôvodu: Poľsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, šampón v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

61. hlásenie č. A12/03559/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Sofia The First – toaletná voda

značka: Lorenay

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 495

čiarový kód: 8412428017522

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: LORENAY, AV Maresme 70 Bis Nave 2, 08940 Cornella De Liobregat Barcelona, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

62. hlásenie č. A12/03560/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Twilly d'Hermes – parfumovaná voda

značka: Hermes

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: I 00806V0

čiarový kód: 3 346133 202520

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Hermes Parfums, rue boissy D'Anglass 23, 75088 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

63. hlásenie č. A12/03561/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Allure Homme – výrobok po holení

značka: Chanel

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3 145891 210408

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Chanel Inc, sconosciuto, 10019 New York, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, výrobok po holení zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

64. hlásenie č. A12/03562/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Benetton rosso Woman – toaletná voda

značka: BENETTON

typ výrobku/číslo výrobku: 10012383

výrobná dávka: 7076203

čiarový kód: 3605470204353

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: PERFUME HOLDONG, 12 RUE D'ASTORG, 75008 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

65. hlásenie č. A12/03563/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Love – parfum

značka: Chloé

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: G1 0451445285

čiarový kód: 3 607345 721866

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: COTY US LLC, sconosciuto, 10016 New York, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

66. hlásenie č. A12/03564/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Oxygene – toaletná voda

značka: Lanvin

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3 139093 035228

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

67. hlásenie č. A12/03565/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: New Brand Eau Magic – parfumovaná voda pre ženy

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Lot. No. A5562

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

68. hlásenie č. A12/03566/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: TAFT Power elastic gel (Schwarzkopf & Henkel) – gél na vlasy

značka: TAFT by Schwarzkopf & Henkel

typ výrobku/číslo výrobku: TAFT Power elastic gel

výrobná dávka: 0806Y1383//2602825

čiarový kód: 4015100401738

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Schwarzkopf & Henkel Production Europe GmbH & Co. KG, Henkelstr. 67, DE-40589 Düsseldorf, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: gél na vlasy v čiernej plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

69. hlásenie č. A12/03567/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Taft Power „mega stark“ hair gel - Taft (Schwarzkopf & Henkel) – gél na vlasy

značka: Taft (Schwarzkopf & Henkel)

typ výrobku/číslo výrobku: Taft Power, mega stark

výrobná dávka: 26028260THP12 // 0809203005

čiarový kód: 4015100401752

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Schwarzkopf & Henkel, Düsseldorf, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, gél na vlasy v čiernej plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

70. hlásenie č. A12/03568/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Melograno – mydlo

značka: La Florentina

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 003085 017057

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Saponerie Mario Fissi srl, Via Bassa 35, 50018 Scandicci (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: mydlo zabalené v papierovom obale s obrázkom granátového jablka, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

71. hlásenie č. A12/03569/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Blu – parfumovaná voda

značka: Roberto Capucci

typ výrobku/číslo výrobku: 1600

výrobná dávka: 23519

čiarový kód: 8054956591367

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Extrafragrance Unipersonale S.r.l., Centro Direzionale Isola A/7, 80143 Napoli, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

72. hlásenie č. A12/03570/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Speed – toaletná voda

značka: Lotto

typ výrobku/číslo výrobku: 3800351

výrobná dávka: 16197

čiarový kód: 8009350805596

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Weruska & Joel Srl, Corso Moncalleri 381, 10133 Torino, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

73. hlásenie č. A12/03571/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Luna Rossa – voda po holení

značka: Prada

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 22092

čiarový kód: 8 435137 729203

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Antonio Puig S.A., TR DE GRACIA 9, 08021 Barcelona, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: voda po holení zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

74. hlásenie č. A12/03572/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: The Musical – sprchovací gél

značka: Dimensione danza

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Extraordinary Fragance srl, Via S.T. Giovanni Esposito 64, 80020 Casavatore (NA), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 150 ml, sprchovací gél v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

75. hlásenie č. A12/03573/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: The Musical – parfumovaná voda

značka: Dimensione danza

typ výrobku/číslo výrobku: 8001

výrobná dávka: RL1401

čiarový kód: 8033433734565

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Extraordinary Fragance srl, Via S.T. Giovanni Esposito 64, 80020 Casavatore (NA), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

76. hlásenie č. A12/03574/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Kisses of Fire – toaletná voda

značka: Fiorucci

typy výrobkov/čísla výrobkov: 26, 13, 043, 10

výrobná dávka: 10036414

čiarový kód: 8002135104143

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Nuovi Profumi Società Cooperativa P.A., Via Maretto 13, 43126 Parma (PR), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

77. hlásenie č. A12/03575/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Masha and the Bear – toaletná voda

značka: AIR-VAL

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 663350065909

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: AIR-VAL INTERNATIONAL S.A., CL Miguel Servet 27 P.I.Cami Ral, 08850 Gava Barcelona, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

78. hlásenie č. A12/03576/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Police To be – toaletná voda

značka: Police

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 1991270A

čiarový kód: 679602609364

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Mavive SpA, Via Altinia 298/B, 30173 Venezia, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 40 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

79. hlásenie č. A12/03577/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Fizzy – toaletná voda

značka: Alyssa Ashleh

typ výrobku/číslo výrobku: 0602047A

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3495080753057

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: PERRIS GROUP SAM, 5 AVENUE DES CITRONNIERS, 98000 Monako, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

80. hlásenie č. A12/03581/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Crema idratante intensiva – hydratačný krém

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: 81201

výrobná dávka: 60659176

čiarový kód: 4 005800 097546

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf AG, Unnastrasse 49, 20245 Hamburg, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: hydratačný krém zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

81. hlásenie č. A12/03585/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Renato Balestra Oro Femme – toaletná voda

značka: Renato Balestra

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 19605

čiarový kód: 8007033910094

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell Spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Argelato (BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

82. hlásenie č. A12/03586/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Rocco Barocco Tre – telové mlieko

značka: Rocco Barocco

typ výrobku/číslo výrobku: 9205

výrobná dávka: 929308

čiarový kód: 8011889092057

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Italart Co. Srl, Via I Maggio 5/A, 43022 Montechiarugolo PR, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 400 ml, telové mlieko v plastovej tube, zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

83. hlásenie č. A12/03591/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Golden wave – parfumovaná voda

značka: Creation lamis

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 128279

čiarový kód: 5414666011471

krajina pôvodu: Belgicko

výrobca: FIRST NOTE PERFUMES in vereffening, Vaartstraat 189 C, 2520 Ranst, Belgicko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

84. hlásenie č. A12/03592/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Olympea – kozmetická súprava

značka: Paco Rabanne

typ výrobku/číslo výrobku: 65144893

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3349668572540

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: PUIG FRANCE, 65/67 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES, 75008 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: kozmetická súprava obsahujúca parfum v spreji (50 ml) a telové mlieko (75 ml), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobkoch nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

85. hlásenie č. A12/03593/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Fresia di Lanzarote – sprchovací gél

značka: Perlier

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8009740853251

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Perlier srl, Corso Monforte 36, 20122 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, sprchovací gél v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

86. hlásenie č. A12/03594/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Night Blue – toaletná voda pre mužov

značka: Rockford

typ výrobku/číslo výrobku: GA8469

výrobná dávka: 616102

čiarový kód: 8007033701746

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Coswell Spa, Via P. Gobetti 4, 40050 Argelato (BO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

87. hlásenie č. A12/03595/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Genny – parfumovaná voda

značka: Genny

typ výrobku/číslo výrobku: 10017491

výrobná dávka: 10277101

čiarový kód: 8002135094963

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.