Najhoršie chvíle pre Slovenku Ivetu! Jej 2-ročnému synčekovi odmietli poslať sanitku: Na Mikuláša zomrel

BRATISLAVA - Pre Ivatu (32) a jej manžema Ivana (41) to bol najhorší deň v živote. Ich len 2-ročný synček bol chorý a teplota mu neustále stúpala. Chceli mu zavolať sanitku avšak tá odmietla prísť. Stav podľa nich nebol tak vážny. Do pár hodín chlapček zomrel.

Mladá mamička Iveta sa dodnes nevie spamätať z mrazivého incidentu, ktorý sa odohral na Mikuláša 6. decembra 2024 v Londýne. Bratislavčanka sa do Veľkej Británie presťahovala pred 14-timi rokmi a žije tam prakticky celý svoj profesijný život. Iveta pôsobí ako zdravotníčka. O to viac ju podľa portálu Nový Čas mrzí, ako sa systém zachoval k jej 2-ročnému synovi.

Jacob mal bežné ochorenie. „Syn mal, ako sa u detí hovorí, soplík, respektíve, ak chceme, chrípku. Trvalo to zhruba týždeň,“ opisuje užialená mama. Chlapčekovi preto podávala lieky na zníženie teploty. Jeho stav sa však 3. decembra začal rapídne zhoršovať. Rozhodli sa preto navštíviť obvodnú lekárku na klinike, kde Iveta pracuje. „Vyšetrenie bolo také klasické, ako to u pediatra býva. Povedala, že má obe uši červené a na základe vyšetrenia fonendoskopom dodala, že má pravdepodobne zápal priedušiek. Predpísala mu antibiotiká - amoxicilín,“ priblížila Iveta.

Chlapcovi sa stav zhoršil

Chlapcovi sa však stav stále nelepšil a teplota mu už vystúpila na 39,5 °C. Rodičia sa rozhodli zohnať pomoc a svojmu synčekovi zavolali sanitku. To, čo však prišlo, nečakali ani v najhoršom sne. Ivete na linke položili zopár otázok ako či dýcha, je pri vedomí a či krváca. Na to odpovedala že Jackob dýcha, je pri vedomí a nekrváca. Podľa sanitky tak výjazd nebol potrebný a presunuli ich na telefónne číslo 111, kde riešia prípady, ktoré nie sú urgentné.

"Lekár na tejto linke mi povedal, že mi môže dohodnúť vyšetrenie u obvodného lekára, čo som odmietla, keďže u obvodného sme v ten deň boli a stav syna sa zhoršil,“ skonštatovala zúfalá žena. Chlapcovi sa o pár hodín opäť priťažilo a teplota sa už priblížila k 40-ke. Rozhodla sa preto zavolať sanitku znova, avšak bez úspechu. Keďže jej syn nekrvácal, dýchal a bol pri vedomí nešlo podľa nich o urgentný príjem. Iveta preto zavolala taxík a do nemocnice sa vybrala sama.

Trvalo podľa nej dlho, kým sa vôbec v nemocnici Jacobovi dostalo pomoci. Sestrička mu dokonca podľa nej namerala zozačiatku nižšiu teplotu, pretože nestrčila teplomer správne. „Ako zamestnanec v zdravotníctve som bola v nemom úžase, čo sa to deje. Po istom čase nás zavolali do tzv. predvyšetrovne, kde nám sestrička povedala: ,Nie je sa čoho báť, je to úplne normálne.‘ Môj muž tieto slová opakuje dodnes. Po prijatí lekárom a kolobehu vyšetrení som ich poprosila, aby syna poslali na CT mozgu. Ak by som ich o to nepoprosila, neurobili by to," dodala užialená žena.

Boj o život

Po CT vyšetrení prišiel boj o život. Lekári chlapca okamžite previezli na ARO, kde ho intubovali a naplánovali jeho presun do nemocnice, ktorá sa špecializuje na neurochirurgiu. Tam však prišla zdrvujúca správa. Jacob mal masívny opuch mozgu a operácia už nebola možná.

"Bola to pre mňa zdrvujúca správa. Zároveň povedal, že mu zostáva len veľmi málo času. Mozog bol neokysličený veľmi dlho na to, aby sa im podarilo ho akokoľvek zachrániť. Pri živote ho udržiavali len prístroje, pričom keď mi navrhli, aby sme ich odpojili, nesúhlasila som a obaja sme stále verili v zázrak. Myslím si, že keby nám poslali sanitku a získali by sme tým viac času, náš milovaný syn ešte mohol žiť. To skonštatoval aj neurochirurg, ktorý povedal, že ak by sa zasiahlo skôr, poškodenie mozgu by bolo žiadne alebo menšie. Opuch mozgu Jacobovi spôsobila encefalitída, a teda zápal mozgu, ktorý sa u neho vyvinul z chrípky,“ plače Iveta.

Jacob nakoniec zomrel 6. decembra na Mikuláša. "Tlak mu rapídne klesal, a keď prístroj večer signalizoval, že sa blíži koniec, skočila som k malému do postele, neskôr aj môj muž a pracovníkov som poprosila, aby z neho všetko vytiahli... Syna som si otočila k sebe a poslednýkrát sme ho obaja objali a silno držali, nepustili, až kým odišiel...“ dodáva so slzami v očiach Iveta. So smrťou milovaného synčeka sa obaja rodičia nevedia zmieriť.