Na letiskách sa už čoskoro objaví novinka od SWISS Airlines! Nadšení budú najmä náročnejší cestujúci

(Zdroj: Swiss Airlines)

Úplná obnova flotily má prebehnúť do konca roku 2031, pričom prvých päť kusov obdrží spoločnosť už v lete 2025. „Ide o veľkú investíciu, ktorej kľúčom je zabezpečiť pohodlie a očakávania našich zákazníkov. S týmito lietadlami na dlhé trate posúvame našu flotilu na novú úroveň modernosti a udržateľnosti pre našich hostí,“ uviedol Jens Fehlinger, SWISS CEO.

A340, ktoré aktuálne spoločnosť vlastní majú už viac ako 20 rokov. Ide o štyri lietadlá, ktorých kapacita spolu vykazuje 860 miest. Tieto stroje v aktuálnom mesiaci poletia do Johannesburgu, Miami a Shanghaiu. Destinácie pre nové A350 zatiaľ neexistujú, ale zoznam by mal byť známy do niekoľkých mesiacov.

Dizajn interiéru flotily A350 bude mať i pár zmien. Najluxusnejšia prvá trieda bude podľa spoločnosti obsahovať koncept balíka, ktorý SWISS neskôr predstaví. Biznis trieda by mala obsahovať prvky apartmánu. Najmenej zmien bude v ekonomickej triede, ktorá bude mať revidovanú konvenciu osvetlenia a palubný zábavný systém IFE. Vďaka tomuto systému si budú môcť cestujúci pripojiť svoje vlastné zariadenia.