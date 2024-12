Dráma na palube: Muž sa pokúsil uniesť lietadlo do USA!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

MEXIKO - Jeden z cestujúcich na vnútroštátnej leteckej linke do mexickej Tijuany sa pokúsil v nedeľu uniesť lietadlo do USA. Napísali to agentúry EFE a AP. Posádke sa však muža podarilo zneškodniť a lietadlo neplánovane pristálo na letisku v Guadalajare, kde bol útočník odovzdaný úradom.

Pravidelný let spoločnosti Volaris smeroval z centrálneho Mexika do mesta Tijuana, ktoré sa nachádza pri hraniciach so Spojenými štátmi. Podľa spoločnosti sa jeden z cestujúcich za použitia sily pokúsil lietadlo uniesť do susednej krajiny.

Posádka muža odovzdala úradom, ktoré ale nezverejnili žiadne podrobnosti o útočníkovi ani o dôvodoch jeho činu. Podľa leteckej spoločnosti sú však všetci cestujúci v poriadku. Letecká spoločnosť dodala, že na cestujúceho podala trestné oznámenie, čo by jej malo umožniť zúčastniť sa možného procesu s mužom. Úrady zatiaľ neuviedli, že by ho z niečoho obvinili.