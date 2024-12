Slovensko rokuje s Ukrajinou o využívaní plynovodov: Premiér Fico sľubuje stabilné ceny energií

Robert Fico, Matúš Šutaj Eštok, Ladislav Kamenický a Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Energopomoc pre domácnosti oznámi vláda po zasadaní Ecofinu (Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti). Uviedol to v sobotu v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

"My teraz máme ešte dôležité zasadnutie Ecofinu, po ňom oznámime, ako sa postavíme k cenám energií, či pôjdeme tzv. helikoptérovými peniazmi alebo či pôjdeme adresne. Sú viaceré alternatívy. Platí však to, čo sme povedali. Urobili sme si rezervu v štátnom rozpočte 238 miliónov eur práve na tieto účely, takže urobíme všetko pre to, aby domácnosti neplatili za plyn a teplo ani euro viac," spresnil premiér.

Premiér Fico priznáva: So 76 poslancami sa dlhodobo vládnuť nedá (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Predseda vlády zatiaľ nevedel povedať, či pomoc s energiami bude plošná alebo adresná. "Čakáme ešte na dôležité rozhodnutie alebo diskusiu na Ecofine. Chceme o tom hovoriť aj s predstaviteľmi Európskej komisie, že čo je možné a čo nie je možné. Určite dostane pomoc každý, kto ju potrebuje. Stabilné ceny energií boli vždy dominantou sociálnej demokracie," podčiarkol.

Rokovania o plyne s ukrajinskou stranou

Rokovania o plyne s ukrajinskou stranou podľa neho smerujú k tomu presvedčiť ukrajinských partnerov na využívanie plynárenskej infraštruktúry cez Ukrajinu a cez Slovensko smerom na západ. "Aby aspoň časť kapacity (100 miliárd kubických metrov) plynovodu bola využitá a aby malo Slovensko nielen na svoju spotrebu (4 až 6 miliárd m3), ale aby súčasne prepravovalo plyn ďalším partnerom. To znamená, že by sme z prepravy mali aj nejaké príjmy," povedal.

Premiér ocenil ministerku Sakovú

"Chcem oceniť, že podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) nepodľahla protinárodným a protislovenským médiám, ktoré by boli najradšej, keby sme kupovali plyn len z USA. Dobre, ale je drahší. My však potrebuje využiť aj našu prepravnú kapacitu plynovodu," doplnil.

Ubezpečil, že s ukrajinskou stranou o plyne rokuje slovenská strana "stále". Spoločné rokovanie oboch vlád bude podľa Fica v januári budúceho roka. "My sme sa plynom zásobili, máme plné zásobníky. Máme všetko to, čo sa od nás očakáva podľa legislatívy EÚ. Budeme rokovať o tom, aby infraštruktúra cez Ukrajinu bola zachovaná, aby zostala funkčná aj pre budúcnosť," dodal premiér.