Fico otvorene o predčasných voľbách aj o situácii v zahraničí: Ideme do hrozných časov!

BRATISLAVA - Prognóza predčasných parlamentných volieb na Slovensku v roku 2025 je podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) nulová. Vyhlásil to v relácii STVR Sobotné dialógy. Priznáva však, že v Národnej rade (NR) SR má vládna koalícia tesnú väčšinu.

"Boli prijaté všetky zákony, bol prijatý štátny rozpočet na rok 2025. Ak sa ma pýtate na perspektívu predčasných parlamentných volieb v roku 2025, odpovedám, že je nulová perspektíva," skonštatoval Fico.

Premiér opätovne odmieta, že by bola parlamentná alebo vládna kríza. Vláda podľa neho prijíma všetky zákony, zasadá aj v nedeľu, rovnako tak prechádzajú všetky dôležité zákony v parlamente. Veci bude potrebné riešiť až vtedy, keď vládna koalícia stratí väčšinu. Politické rozhovory budú podľa neho pokračovať, premiér však odkázal, že vydierať sa nenechajú. Na margo stále neobsadeného postu šéfa parlamentu povedal, že ho táto téma "absolútne nezaujíma" a nebude "jatriť" niečo, na čom nie je dohoda. Ultimáta odmieta.

Premiér obhajuje prijatie pozvania do Moskvy

Premiér obhajuje aj prijatie pozvania na oslavy víťazstva nad fašizmom v Moskve na budúci rok. Argumentuje tým, že si uvedomuje, kto zohral rozhodujúcu úlohu v druhej svetovej vojne. Tým, ktorí zabezpečili oslobodenie bývalého Československa, treba podľa neho prejaviť úctu a rešpekt. Neobáva sa ani toho, že by tam šiel sám spomedzi európskych alebo svetových lídrov.

Premiér sa nevyhol ani téme prognózy vývoja vojny na Ukrajine v roku 2025. Hovorí, že Rusko vojensky vyhráva a Ukrajina vojensky nikdy nevyhrá. Myslí si, že Rusko si udrží všetky územia, ktoré kontroluje a pre Ukrajinu sa pripravuje "pekný Mníchov", čo bude pre ňu veľmi bolestivé.

Ideme podľa Fica do hrozných časov

Premiér zároveň predpokladá veľkú nestabilitu v Európe. "Ideme do hrozných časov," povedal Fico s tým, že rok 2025 bude mimoriadne náročný. Deklaruje, že bude tvrdo obhajovať národné záujmy Slovenska, aj keby mal blokovať niektoré rozhodnutia v EÚ.

Energopomoc pre domácnosti oznámi vláda po zasadaní Ecofinu

Energopomoc pre domácnosti oznámi vláda po zasadaní Ecofinu (Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti), uviedol Fico. "My teraz máme ešte dôležité zasadnutie Ecofinu, po ňom oznámime, ako sa postavíme k cenám energií, či pôjdeme tzv. helikoptérovými peniazmi (plošná pomoc) alebo či pôjdeme adresne. Sú viaceré alternatívy. Platí však to, čo sme povedali. Urobili sme si rezervu v štátnom rozpočte 238 miliónov eur práve na tieto účely, takže urobíme všetko pre to, aby domácnosti neplatili za plyn a teplo ani euro viac," spresnil premiér.

Predseda vlády zatiaľ nevedel povedať, či pomoc s energiami bude plošná alebo adresná. "Čakáme ešte na dôležité rozhodnutie alebo diskusiu na Ecofine. Chceme o tom hovoriť aj s predstaviteľmi Európskej komisie, že čo je možné a čo nie je možné. Určite dostane pomoc každý, kto ju potrebuje. Stabilné ceny energií boli vždy dominantou sociálnej demokracie," podčiarkol.

Rokovania o plyne pokračujú

Rokovania o plyne s ukrajinskou stranou podľa neho smerujú k tomu presvedčiť ukrajinských partnerov na využívanie plynárenskej infraštruktúry cez Ukrajinu a cez Slovensko smerom na západ. "Aby aspoň časť kapacity (100 miliárd kubických metrov) plynovodu bola využitá a aby malo Slovensko nielen na svoju spotrebu (4 až 6 miliárd m3), ale aby súčasne prepravovalo plyn ďalším partnerom. To znamená, že by sme z prepravy mali aj nejaké príjmy," povedal.

"Chcem oceniť, že podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) nepodľahla protinárodným a protislovenským médiám, ktoré by boli najradšej, keby sme kupovali plyn len z USA. Dobre, ale je drahší. My však potrebuje využiť aj našu prepravnú kapacitu plynovodu," doplnil.

Ubezpečil, že s ukrajinskou stranou o plyne rokuje slovenská strana "stále". Spoločné rokovanie oboch vlád bude podľa Fica v januári budúceho roka. "My sme sa plynom zásobili, máme plné zásobníky. Máme všetko to, čo sa od nás očakáva podľa legislatívy EÚ. Budeme rokovať o tom, aby infraštruktúra cez Ukrajinu bola zachovaná, aby zostala funkčná aj pre budúcnosť," dodal premiér.