Európska komisia odobrila návrh rozpočtu SR na rok 2025

Minister spresnil, že slovenský rozpočet na rok 2025 bol schválený na úrovni ministrov financií eurozóny (Euroskupina) i na úrovni ministrov financií všetkých krajín EÚ (Ecofin). Na Euroskupine Komisiu zastupoval Valdis Dombrovskis, komisár pre hospodárstvo a produktivitu, implementáciu a zjednodušenie. Na Ecofine sa zúčastnili až šiesti zástupcovia eurokomisie vrátane komisára pre rozpočet Piotra Serafina.

"Tento rozpočet bol vyhodnotený ako vôbec jeden z najlepších v rámci Európskej únie, čo je pre nás veľmi dôležité. Potrebujeme ozdraviť verejné financie," vysvetlil minister. Dodal, že ak by vláda nič nerobila, tak by dlh krajiny stúpol na úroveň 109 miliárd eur, čo je asi 74,1 % HDP. To by znamenalo dostať sa do dlhovej pasce a byť odkázaní na veriteľov, ktorí by podľa Kamenického mohli určovať, čo treba na Slovensku robiť.

"My chceme, aby Slovenská republika bola zvrchovanou a samostatnou krajinou, aby sme si riadili svoje veci, a preto je veľmi dôležité, že máme dôveru finančných trhov, a že sa nám potvrdzujú aj ratingy, a to je dobrá správa pre Slovensko," uviedol Kamenický.