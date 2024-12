Diskusia o činnosti tajných služieb sa týkala aj kybernetických hrozieb

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Dnes je vo svete situácia taká, že vždy čelíte nejakým hrozbám, tie hrozby tam boli pomenované. Nemôžem byť viac konkrétny, no znamená to, že nežijeme v prostredí, kde niečo nehrozí," opísal rokovanie o správach podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Reakciou na túto situáciu je podľa neho aj legislatíva, podľa ktorej by sa mala kritická infraštruktúra strážiť aj pomocou armády.

Pri správe o činnosti SIS bola podľa neho živá diskusia, označil ju za korektnú výmenu informácií. Keďže je Gašpar v príbuzenskom vzťahu so šéfom SIS Pavlom Gašparom, počas diskusie k správe sa nezapojil do rozpravy. "Práve preto, aby som nedal príčinu, že bude niekto vnímať nejakú moju angažovanosť," ozrejmil.

Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Predseda brannobezpečnostného výboru Richard Glück (Smer-SD) ocenil, že komunikácia medzi bezpečnostnými zložkami je na dobrej úrovni. Komunikácia riaditeľov tajných služieb je podľa neho nadštandardná. "Komunikácia je mimoriadne dôležitá, musí byť založená na dôvere," povedal.

Richard Glück (Smer-SD) (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Keďže správy v pléne boli za rok 2023, keď ešte nebola pri moci súčasná vládna koalícia, budú pre neho relevantné správy až v ďalších rokoch. Podľa šéfa európskeho výboru Jána Ferenčáka (Hlas-SD) narastajú hrozby, hlavne v oblasti kybernetických útokov, v rámci obcí, škôl, univerzít. "V tomto duchu sa niesla aj rozprava v pléne," priblížil novinárom.

Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) označila správu o činnosti SIS za stručnú. Diskusia k tajnej službe bola podľa nej zaujímavá. "My sme z pohľadu opozície kritizovali najmä činnosť Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS, a teda to, že bola odvolaná Mária Kolíková (SaS) a výbor doteraz nie je pod kontrolou opozície, ako by to malo byť, a tiež sme kritizovali to, že neexistuje komisia na kontrolu odposluchov," dodala.

Poslanci začali diskusiu k súdnej mape (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Pre Kolíkovú je ťažké uveriť, že SIS v súčasnosti háji záujmy SR. "Je pre mňa problém, že SIS by nemala byť skôr videná a potom sa objavuje na tlačových besedách, kde sa skôr zúčastňuje na tom, že šíri paniku a neupokojuje spoločnosť," poznamenala. Hovorila tiež o nezhode o obsahu pojmov, napríklad pri pravicovom extrémizme. Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) si zase myslí, že správa o činnosti SIS sa nijako nevymyká oproti ostatným. Tajné služby by podľa neho mali vykonávať svoju činnosť tajne a parlamentná kontrola musí byť len v miere, ktorú predpisuje zákon. Prísnejšia forma kontroly by podľa neho mala nastúpiť v prípade podozrení zneužitia tajných služieb na politické ciele.