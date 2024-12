Predvianočné upozornenie: Na trhu je viacero nebezpečných výrobkov, veľký zoznam kozmetiky na FOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výrobky sa môžu vyskytovať aj na Slovensku, upozornil ÚVZ. "Databáza výrobkov hlásených do systému Safety Gate/RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie," uviedol.

1. hlásenie č. A12/03194/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: TOOMFODE Neroli Portofino Eau de Parfum 50 ml – parfumovaná voda

značka: Uniflame

typ výrobku/číslo výrobku: TOOMFODE Neroli Portofino

výrobná dávka: NO.: 778A

čiarový kód: 6931638930831

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: Yiwu Langtao Cosmetics Co. Ltd., Cheng Xin Da Dao 1250, 322013 Yiwu, Zhejiang,

Čínska ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke tyrkysovej farby, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

2. hlásenie č. A12/03200/24

Výrobok bol zistený v Španielsku.

názov: Arual Activador Solar – výrobok pre urýchlenie a predĺženie opálenia

značka: Arual

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobné dávky: 0722, 1119, 1921, 2221, 26222, 1722, 1923, 1323, 1524, 2422, 2720, 0121, 07222, 0822, 0824, 2022, 2521, 25212, 2622, 2720, 2924

čiarový kód: 8436012783242

krajina pôvodu: Španielsko

krajiny určenia: Portugalsko, Španielsko, Fínsko, Litva, Rumunsko

výrobca: Productos de cosmética profesional S.L., Calle Galileo, 13 Polígono industrial Ca N'Estella, 08635 Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: Amazon

popis: výrobok pre urýchlenie a predĺženie opálenia v hnedo-oranžovej fľaši s pumpovým dávkovačom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Na obale výrobku nie je uvedené upozornenie, že by sa mal výrobok používať v spojení s výrobkom na ochranu pred slnečným žiarením. Z tohto dôvodu nie je spotrebiteľ chránený pred UV žiarením, čo zvyšuje riziko spálenia. Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

3. hlásenie č. A12/03209/24

Výrobok bol zistený v Rakúsku.

názov: Clemy Sun Care Cream – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 230330003

čiarový kód: 8683767637003

krajina pôvodu: Turecko

krajina určenia: Rakúsko

výrobca: Dukcos Kozmetik, Kemalpasa osb mah, 74 SK. Duru Lojistik Blok No: 1, Izmir KemalpasaIsmir, Turecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 75 ml, kartónová škatuľka obsahujúca výrobok na ochranu pred slnečným žiarením v bielej plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Skúškou na stanovenie slnečného ochranného faktora (SPF) bolo zistené, že vyššie uvedený výrobok neposkytujú deklarovanú ochranu. Deklarovaná výška SPF 50+ nezodpovedá skutočnej zistenej hodnote SPF 27. V dôsledku toho nemusí byť používateľ dostatočne chránený pred UV žiarením, čím sa zvyšuje riziko spálenia. Výrobok nie je v súlade s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

4. hlásenie č. A12/03214/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Ferrè eau de parfum – parfumovaná voda

značka: Ferrè

typ výrobku/číslo výrobku: 36002

výrobná dávka: P11507BE1

čiarový kód: 8011530360023

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: I.C.R. Ind. Cosmetiche Riunite SpA, Strada Prov. le 25 Km. 2,8, 26900 Lodi (LO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobu nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

5. hlásenie č. A12/03215/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: L'Homme – toaletná voda

značka: Yves Saint Laurent

typ výrobku/číslo výrobku: 622306

výrobná dávka: 621306

čiarový kód: 3365440316546

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL, 62 QUAI CHARLES PASQUA-CS 30141, 92688 LEVALLOIS PERRET, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 60 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

6. hlásenie č. A12/03217/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Narciso Rodrigez – parfumovaná voda

značka: Narciso Rodriguez

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per donna

výrobná dávka: Ref. 8901250

čiarový kód: 3423470890129

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Beaute Prestige International, Rue du Faubourg st Honorè, 75008 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

7. hlásenie č. A12/03218/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Glamour – parfumovaná voda

značka: Moschino

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 3184D

čiarový kód: 8011003997190

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Euroitalia Srl, Via Galileo Galilei 5, 20873 Cavenago di Brianza MB, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

8. hlásenie č. A12/03220/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Lady Million – toaletná voda

značka: Paco Rabanne

typ výrobku/číslo výrobku: Eau My Gold

výrobná dávka: 65085898

čiarový kód: 3349668524570

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Puig France, Boulevard du Parc 6, 9220 Neully/Seine, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 80 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

9. hlásenie č. A12/03225/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Mughetto – telové mlieko

značka: La Florentina

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 003085 704384

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Saponerie Mario Fissi srl, Via Bassa 35, 50018 Scandicci (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: telové mlieko v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

10. hlásenie č. A12/03226/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Activap – pleťová maska

značka: Arval

typ výrobku/číslo výrobku: Puractiva maschera purificante

výrobná dávka: 2706

čiarový kód: 8025935270061

krajina pôvodu: Švajčiarsko

výrobca: Laboratoires Biologiques Arval SA, Rte des Peupliers 2, 1964 Conthey, Švajčiarsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 75 ml, kartónová škatuľka obsahujúca pleťovú masku v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo vyššie uvedenom výrobku sa v zozname zložiek nachádzajú zakázané látky – Butylphenyl Methylpropional (BMHCA - Lilial) a Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC - Lyral), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

11. hlásenie č. A12/03227/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Crema deodorante – dezodorant

značka: Prep

typ výrobku/číslo výrobku: GA10810

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8017331 033524

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: krémový dezodorant zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

12. hlásenie č. A12/03228/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Hydra zen – hydratačný krém

značka: Lancôme

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3 605530253338

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Lancôme, sconosciuto

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: hydratačný krém zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

13. hlásenie č. A12/03229/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Effusion – voda po holení

značka: Iceberg

typ výrobku/číslo výrobku: Dopobarba x uomo

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3605471700298

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Morris, Via Maretto 13, 43126 Parma, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 75 ml, voda po holení zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

14. hlásenie č. A12/03230/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Diesel Fuel for Life – telové mlieko

značka: DIESEL

typ výrobku/číslo výrobku: CPES1-1 ES

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3605520385124

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Luxury Products LLC, New York, 10017 New York, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, kartónová škatuľka obsahujúca telové mlieko v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

15. hlásenie č. A12/03232/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Pelle normale e secca – hydratačné telové mlieko

značka: Natural Honey

typ výrobku/číslo výrobku: y14y13c

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 007376 020580

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Colomer BPP. S.L., Tirso de Molina 40, 08940 Barcelona, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: hydratačné telové mlieko v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

16. hlásenie č. A12/03234/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: L'eau d'issey – dezodorant

značka: ISSEY MIYAKE

typ výrobku/číslo výrobku: 311 51 50

výrobná dávka: 9004QL

čiarový kód: 3 423470 311518

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Parfums Issey Miyake, rue du Faubourg 54, 75008 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: tuhý dezodorant v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

17. hlásenie č. A12/03236/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: PACO RABANNE - INVICTUS shampoo – šampón

značka: Paco Rabanne

typ výrobku/číslo výrobku: INVICTUS

výrobná dávka: LOT: 208111

čiarový kód: 3349668608041

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Puig International SA, Rte de Crassier 17, 1262 Eysins, Švajčiarsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, šampón v plastovej tube s plastovým uzáverom, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

18. hlásenie č. A12/03237/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Essence – toaletná voda

značka: GianMarcoVenturi

typ výrobku/číslo výrobku: Frames

výrobná dávka: 17263

čiarový kód: 8002747057547

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: THE FIRST Spa, Via Festa del Perdono 10, 20122 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

19. hlásenie č. A12/03238/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Liu Jo – parfumovaná voda

značka: Liu Jo

typ výrobku/číslo výrobku: 10120689

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8002135124523

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Nuovi Profumi Società Cooperativa P.A., Via Maretto 13, 43126 Parma (PR), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

20. hlásenie č. A12/03239/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Eternity for men – toaletná voda

značka: Calvin Klein

typ výrobku/číslo výrobku: 60551

výrobná dávka: 7271

čiarový kód: 88300605514

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

21. hlásenie č. A12/03240/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Kenzo Amour – parfumovaná voda

značka: Kenzo

typ výrobku/číslo výrobku: 87170000

výrobná dávka: 8F01

čiarový kód: 3352818717005

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: kenzo Parfums, 3 Place Victoires, 75001 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

22. hlásenie č. A12/03241/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Idole d'Armani – parfumovaná voda

značka: Giorgio Armani

typ výrobku/číslo výrobku: 38F601

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3605520916465

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: GIORGIO ARMANI PARFUM LUXURY, 761 Madison Avenue, 10065 NEW YORK NY, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 75 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

23. hlásenie č. A12/03246/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: M&D Lovely – parfumovaná voda

značka: M&D

typ výrobku/číslo výrobku: 707

výrobná dávka: 96914

čiarový kód: 8052745947074

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: MEO Distribuzione S.r.l., Via Francesco Antonio Mazziotti 9/B, 84124 Salerno, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

24. hlásenie č. A12/03247/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Omnia bain – telové mlieko

značka: Bulgari

typ výrobku/číslo výrobku: 89551-17667

výrobná dávka: P10549H1

čiarový kód: 783320895517

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Bulgari parfum Italia Spa, Lungotevere Marzio 12, 00186 Roma, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, telové mlieko zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

25. hlásenie č. A12/03248/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Charro for man – parfumovaná voda pre mužov

značka: Charro

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 191339

čiarový kód: 8012423401038

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Osmos Srl, Via Enzo Ferrari 25, 20824 Lazzate (MB), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

26. hlásenie č. A12/03261/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Swees Army - Altiude - Fontela Eau de Parfum – parfumovaná voda pre mužov

značka: Fontela/Swees Army/Yiwu Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: Swees Army - Altiude - Fontela Eau de Parfum (35 ml)

výrobná dávka: NO: FTA-19

čiarový kód: 6931638928531

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: Yiwu Langtao Cosmetics Co. Ltd., Cheng Xin Da Dao 1250, 322013 Yiwu, Zhejiang, Čínska ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 35 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

27. hlásenie č. A12/03262/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Excite by Vandan (Yabi Cosmetics) – parfumovaná voda pre mužov

značka: Yabi Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: Excite by Vandan

výrobná dávka: YB1878-65

čiarový kód: 6932762124042

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: Yabi Cosmetics Co. LTD., Yidong Industrial Park, Yiwu, Čínska ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

28. hlásenie č. A12/03263/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Purity Black (Yabi Cosmetics) – parfumovaná voda pre mužov

značka: Yabi Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: Purity Black

výrobná dávka: NO:YB1878-57

čiarový kód: 6932762124042

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: Yabi Cosmetics Co. LTD., Yidong Industrial Park, Yiwu, Čínska ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 35 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

29. hlásenie č. A12/03264/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Shellis man de Rémy Margrave – parfumovaná voda pre mužov

značka: Yabi Cosmetics

typ výrobku/číslo výrobku: Shellis man de Rémy Margrave

výrobná dávka: NO:1878-74

čiarový kód: 6932762124042

krajina pôvodu: Čínska ľudová republika

výrobca: Yabi Cosmetics Co. LTD., Yidong Industrial Park, Yiwu, Čínska ľudová republika

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 35 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

30. hlásenie č. A12/03265/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Organza – parfumovaná voda

značka: GIVENCHY PARIS

typ výrobku/číslo výrobku: Ref. P821230

výrobná dávka: 3.T01

čiarový kód: 3274878212309

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: LVMH Fragrance Brand - Parfums Givenchy, Levallois, 92300 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

31. hlásenie č. A12/03266/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Guess Girl – toaletná voda

značka: Guess

typ výrobku/číslo výrobku: 8001GP003

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3605530604420

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL, 62 QUAI CHARLES PASQUA-CS 30141, 92688 LEVALLOIS PERRET, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

32. hlásenie č. A12/03267/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Deodorante Protect & Care – guľôčkový dezodorant

značka: Nivea

typ výrobku/číslo výrobku: Deo Roll On 48H

výrobná dávka: 85908.740.AG.01

čiarový kód: 4005900388933

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beiersdorf AG, Beiersdorfstraβe 1-9, 20245 Hamburg, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, sklenená fľaška, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

33. hlásenie č. A12/03268/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Melograno – parfumovaný telový sprej

značka: La Florentina

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 003085 705381

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Saponerie Mario Fissi srl, Via Bassa 35, 50018 Scandicci (FI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaný telový sprej v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

34. hlásenie č. A12/03269/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: Playboy – parfum pre mužov

značka: Playboy VIP for him

typ výrobku/číslo výrobku: VIP body fragrance natural spray for him (75 ml)

výrobná dávka: 7332

čiarový kód: 3607348579211

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: COTY, 75002 Paris, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 75 ml, parfum v sklenenej fľaške, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

35. hlásenie č. A12/03270/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Power gel – gél na vlasy

značka: TESTANERA

typ výrobku/číslo výrobku: 1419665

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: neuvedené

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: gél na vlasy v plastovom tégliku, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

36. hlásenie č. A12/03271/24

Výrobok bol zistený v Maďarsku.

názov: UNTRUE LIES RAGILE Eau de Parfum - OMERTA – parfumovaná voda pre ženy

značka: OMERTA

typ výrobku/číslo výrobku: UNTRUE LIES FRAGILE

výrobná dávka: B14251

čiarový kód: 8715658380092

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: COSCENTRA BV, NL-6466 NC KERKRADE, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v zlato-bielej kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

37. hlásenie č. A12/03272/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Ange ou Demon – parfumovaná voda

značka: Givenchy

typ výrobku/číslo výrobku: P037330

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3274870373303

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: neuvedené

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

38. hlásenie č. A12/03273/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Fluido di benessere – telové mlieko

značka: Collistar

typ výrobku/číslo výrobku: Fluido corpo con oli estratti aromatici vegetali

výrobná dávka: 074-6

čiarový kód: 8015150270540

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Collistar Spa, Via G.B. Pirelli, 20100 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, kartónová škatuľka obsahujúca telové mlieko v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo vyššie uvedenom výrobku sa v zozname zložiek nachádzajú zakázané látky – Butylphenyl Methylpropional (BMHCA - Lilial) a Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC - Lyral), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

39. hlásenie č. A12/03275/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Angel – parfumovaný sprchovací gél

značka: THIERRY MUGLER

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 10119

čiarový kód: 3439600404012

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: L'OREAL PRODUITS DE LUXE INTERNATIONAL, 62 QUAI CHARLES PASQUA CS 30141, 92688 LEVALLOIS PERRET, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, parfumovaný sprchovací gél zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

40. hlásenie č. A12/03276/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Primordiale Nuit – nočný krém

značka: Lancôme

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 200309

čiarový kód: 3 605530 407649

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Lancôme Luxury Products LLC, sconosciuto, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: nočný krém zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

41. hlásenie č. A12/03277/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Woman Shower Gel – sprchovací gél

značka: Puma

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: CPES1-1ES

čiarový kód: 4004711090905

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Metropolitan Cosmetics Gmbh, Venloer Str. 241-243, D-50819 Colonia, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 200 ml, sprchovací gél v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo vyššie uvedenom výrobku sa v zozname zložiek nachádzajú zakázané látky – Butylphenyl Methylpropional (BMHCA - Lilial) a Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC - Lyral), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

42. hlásenie č. A12/03278/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: tre – telové mlieko

značka: roccobarocco

typ výrobku/číslo výrobku: 9205

výrobná dávka: 036315 1

čiarový kód: 8 011889 092057

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Italart co. srl, sconosciuto, Montechiarugolo (PR), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: telové mlieko zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

43. hlásenie č. A12/03279/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Golddigger – toaletná voda

značka: NG

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per uomo

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8719214750831

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Next Generation Perfumes BV, Tunnelweg 90, 6468EK Kerkrade , Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

44. hlásenie č. A12/03281/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Urban Motion Woman – toaletná voda pre ženy

značka: PUMA

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per donna

výrobná dávka: Ref. No 82409132

čiarový kód: 737052224381

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: P & G prestige Beautè, Geneva EC1A 4DD Londra, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 60 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

45. hlásenie č. A12/03282/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: 24 Faubourg – parfumovaná voda

značka: Hermès

typ výrobku/číslo výrobku: Ref 78343/I

výrobná dávka: 5IAAZ

čiarový kód: 3346131610181

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Hermès Parfums, Rue Boissy d'Anglas 23, 75008 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

46. hlásenie č. A12/03283/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Paloma Picasso – parfumovaná voda

značka: Paloma Picasso

typ výrobku/číslo výrobku: Profumo per donna

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 3360373000159

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Parfums Paloma Picasso, Place Vendome 16, 75001 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

47. hlásenie č. A12/03284/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Ametista e Orchidea – výrobok do kúpeľa

značka: SPUMA DI SCAMPAGNA

typ výrobku/číslo výrobku: 0537

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 007750 009521

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Italsilva commerciale srl, Via Monte Santo 37, 20831 Seregno (MB), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: výrobok do kúpeľa v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

48. hlásenie č. A12/03285/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Nutriente – pena do kúpeľa

značka: LYCIA

typ výrobku/číslo výrobku: 6414

výrobná dávka: E4905

čiarový kód: 8 0036700 009993

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Artsana spa, sconosciuto, Grandate (CO), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: pena do kúpeľa v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

49. hlásenie č. A12/03286/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Predator – parfumovaná voda

značka: NG

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8719214750756

krajina pôvodu: Holandsko

výrobca: Next Generation Perfumes BV, Tunnelweg 90, 6468EK Kerkrade, Holandsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 15 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

50. hlásenie č. A12/03289/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: neuvedené – tekuté mydlo

značka: Fisiotherm

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: FAR22029B 16:11

čiarový kód: 8051166650358

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Farmalais Laboratori Farmaceutici, Via Stabilimenti 198, 95010 S. Venerina (CT), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 500 ml, tekuté mydlo v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

51. hlásenie č. A12/03298/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Straight Green – farba na tetovanie

značka: World Famous Limitless

typ výrobku/číslo výrobku: Lotto LTSG60616.

výrobná dávka: Lotto LTSG60616.

čiarový kód: neuvedené

krajina pôvodu: Spojené štáty

výrobca: Ink Project LLC/B/A World Famous Tattoo Ink USA, Spojené štáty

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, tmavozelená farba na tetovanie v plastovej fľaške, dátum exspirácie: 27.07.2025, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo výrobku bola zistená prekročená povolená koncentrácia medi (0,298 +/- 0,1311 %), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

52. hlásenie č. A12/03299/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Jeans – dezodorant

značka: roccobarocco

typ výrobku/číslo výrobku: 9369

výrobná dávka: 210 3

čiarový kód: 8 011889 093696

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Italart co. srl, Montechiarugolo (PR), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: sprejový dezodorant v kovovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

53. hlásenie č. A12/03306/24

Výrobok bol zistený v Estónsku.

názov: Sorry Not Sorry Soak i tup bath milk – výrobok do kúpeľa

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: 55011, CPNP ref. ne 3509551

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5018389022365

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

krajiny určenia: Cyprus, Taliansko, Portugalsko, Dánsko, Nemecko, Malta, Fínsko, Kréta, Rumunsko, Grécko

výrobca: Debonair Trading Internacional LDA, No. 6 Rua dos llheus, 9000-176 Funchal, 9000-176 Madeira, Portugalsko

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.lifestyleshop.ee

popis: 500 ml, kúpeľové mlieko dodané v obale pripomínajúce balenie mlieka/jogurtu (ružový tetra obal), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Kozmetický výrobok pripomína potravinu.

54. hlásenie č. A12/03307/24

Výrobok bol zistený v Estónsku.

názov: Sorry Not Sorry Vibes Bath Milk 500 ml – výrobok do kúpeľa

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: 56011, CPNP ref. nr 3509552

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5018389022440

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

krajiny určenia: Cyprus, Taliansko, Portugalsko, Dánsko, Nemecko, Malta, Fínsko, Kréta, Rumunsko, Grécko

výrobca: Debonair Trading Internacional LDA, No. 6 Rua dos llheus, 9000-176 Funchal, 9000-176 Madeira, Portugalsko

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.lifestyleshop.ee

popis: 500 ml, kúpeľové mlieko dodané v obale pripomínajúce balenie mlieka/jogurtu (tetra obal v ružovo-modrej farbe), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Kozmetický výrobok pripomína potravinu.

55. hlásenie č. A12/03308/24

Výrobok bol zistený v Estónsku.

názov: Sorry Not Sorry Moo'D Bath Milk 500 ml – výrobok do kúpeľa

značka: neuvedené

typ výrobku/číslo výrobku: 58011, CPNP ref. nr 3509554

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5018389022600

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

krajiny určenia: Cyprus, Taliansko, Portugalsko, Dánsko, Nemecko, Malta, Fínsko, Kréta, Rumunsko, Grécko

výrobca: Debonair Trading Internacional LDA, No. 6Rua dos llheus, 9000-176 Funchal, 9000-176 Madeira, Portugalsko

výrobok ponúkaný cez internet: https://www.lifestyleshop.ee

popis: 500 ml, kúpeľové mlieko dodané v obale pripomínajúce balenie mlieka/jogurtu (tetra balenie v ružovo-oranžovej farby), viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Kozmetický výrobok pripomína potravinu.

Vyššie uvedené kozmetické výrobky vzhľadom na charakteristický tvar, vzhľad, farbu a veľkosť sú ľahko zameniteľné s potravinou. Z dôvodu zámeny vyššie uvedených výrobkov s potravinou, môže dôjsť k požitiu výrobkov a spôsobiť aspiračnú pneumóniu. Výrobky nie sú v súlade s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch a so smernicou Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastností sa javia iné než v skutočnosti sú a ktoré preto ohrozujú zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov.

56. hlásenie č. A12/03311/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Essential – toaletná voda

značka: LACOSTE

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: Ref. 80948321

čiarový kód: 737052483214

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: P&G Prestige Beautè, Genevà, EC1A4DD UK Londra, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 125 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

57. hlásenie č. A12/03313/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Signorina – parfumovaná voda

značka: Salvatore Ferragamo

typ výrobku/číslo výrobku: Limited Edition

výrobná dávka: Ref. 41222 - 00J78AC2

čiarový kód: 8052086376717

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Ferragamo Parfums Spa, Via Tornabuoni 2, 50123 Firenze, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

58. hlásenie č. A12/03315/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Mr. Burberry – toaletná voda

značka: Mr. Burberry

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5045492072703

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Burberry Limited, Horseferry House, Horsefery Rd, SW1P 2AW Londra, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

59. hlásenie č. A12/03316/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Olio all'estratto di carota – telový olej

značka: Kodrap

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka:18032025

čiarový kód: 8 014530 004645

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: L.C.A. srl, sconosciuto, Limbiate (MI), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, telový olej určený na opaľovanie v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

60. hlásenie č. A12/03317/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Missoni – toaletná voda

značka: Missoni

typ výrobku/číslo výrobku: Ref. 800128

výrobná dávka: 1611701

čiarový kód: 8011003832804

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: EUROITALIA Srl, Via Pennati 17, 20000 Monza (MB), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 30 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

61. hlásenie č. A12/03318/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Cinèma – parfumovaná voda

značka: Yves Saint Laureryt

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 336440288891

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: YSL Bautè, Rue Saint Honorè, 75008 Parigi, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 35 ml, parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

62. hlásenie č. A12/03319/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Brunette Brillant – šampón

značka: John Frieda

typ výrobku/číslo výrobku: Shampoo idratante protezione colore

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 5017634010720

krajina pôvodu: Spojené kráľovstvo

výrobca: Kao Limited, Agar Street 6, EC1A 2DY Londra, Spojené kráľovstvo

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 250 ml, šampón v plastovej tube, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

63. hlásenie č. A12/03320/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Versus – parfumovaná voda

značka: Versace

typ výrobku/číslo výrobku: Baby Rose Jeans

výrobná dávka: Ref 31050 - F0354

čiarový kód: 8018365310506

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Euroitalia Srl, Via Pennati 17, 20052 Monza (MB), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, parfumovaná voda zabalená v kovovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vo vyššie uvedenom výrobku sa v zozname zložiek nachádzajú zakázané látky – Butylphenyl Methylpropional (BMHCA - Lilial) a Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC - Lyral), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

64. hlásenie č. A12/03321/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Phyto Cell – pleťové sérum

značka: Marbert

typ výrobku/číslo výrobku: Siero anti-invecchiamento ed energizzante per la pelle

výrobná dávka: Ref. 451035 - 1233101

čiarový kód: 4085404510351

krajina pôvodu: Nemecko

výrobca: Beauty Brands International, Rheinstraβe 221, 76532 Baden-Baden, Nemecko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, pleťové sérum zabalené v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Na obale výrobku sa v zozname zložiek nachádzajú zakázané látky – Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC - Lyral) a Isobutylparaben, čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

65. hlásenie č. A12/03324/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Chrome – výrobok na vlasy a telo

značka: Azzaro

typ výrobku/číslo výrobku: 949816

výrobná dávka: 111116

čiarový kód: 3 351500 949816

krajina pôvodu: Francúzsko

výrobca: Azzaro, 17 Rue De L'hotel De VI, 95300 Pontoise, lle-de-France, Francúzsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: výrobok určený na vlasy a telo v plastovej fľaši, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

66. hlásenie č. A12/03325/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Energy Fragrance – parfum

značka: Diadora

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8033433730772

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: EXTRAFRAGRANCE, Via S.T. Giovanni Esposito 64, 80020 Casavatore (NA), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku ¬– Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC – Lyral), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

67. hlásenie č. A12/03327/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Luna rossa – toaletná voda

značka: Prada

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: 5 0541

čiarový kód: 8435137729197

krajina pôvodu: Španielsko

výrobca: Antonio Puig S.A., Tr de Gracia 9, 0821 Barcelona, Španielsko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

68. hlásenie č. A12/03328/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Versus – toaletná voda

značka: Versace

typ výrobku/číslo výrobku: Baby Blue Jeans

výrobná dávka: Ref. 30050 - B1150

čiarový kód: 80118365300507

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Euroitalia Srl, Via Pennati 17, 20900 Monza (MB), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 50 ml, toaletná voda zabalená v kovovej nádobe valcovitého tvaru, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Vyššie uvedený výrobok má v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku ¬– Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (HICC – Lyral), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

69. hlásenie č. A12/03329/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Profumo dell'amore – parfum

značka: Collistar

typ výrobku/číslo výrobku: Acqua Aromatica

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8015150277006

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Collistar Spa, Via G.B. Pirelli 19, 20145 Milano, Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: 100 ml, parfum zabalený v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

70. hlásenie č. A12/03330/24

Výrobok bol zistený v Taliansku.

názov: Cuore di pepe nero – parfumovaná voda

značka: Erbario Toscano

typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené

výrobná dávka: neuvedené

čiarový kód: 8 027291 222340

krajina pôvodu: Taliansko

výrobca: Aymara Italia srl, Via Ghivizzani 61, 55041 Capezzano Pianore (LU), Taliansko

výrobok ponúkaný cez internet: neuvedené

popis: parfumovaná voda zabalená v kartónovej škatuľke, viď obrázok

(Zdroj: uvzsr.sk)

Podľa zoznamu zložiek sa vo výrobku nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional.

Vyššie uvedené výrobky majú v zozname zložiek uvedenú zakázanú látku – Butylphenyl Methylpropional (2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde), čo je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.